  В Україні

Зниження мобілізаційного віку в Україні нижче 25 років наразі не перебуває на порядку денному – ОП

09:42, 8 квітня 2026
Заступник керівника Офісу Президента України Павло Паліса заявив, що питання не перебуває у фокусі рішень.
Зниження мобілізаційного віку нижче 25 років наразі не розглядається, заявили в Офісі Президента. За словами  заступника керівника Офісу Президента України Павла Паліси, ситуація з мобілізацією покращилася, а також не планується змінювати правила виїзду для чоловіків 18–23 років.

«Я намагатимуся відповідати настільки відверто, наскільки можна, щодо такого чутливого питання. У нас уже протягом 10 місяців значно краща ситуація стосовно мобілізації і позитивна динаміка, яка дозволяє Силам оборони відчувати себе краще, ніж минулого року», — зазначив він.

За словами Паліси, у порівнянні з минулим роком покращилися як показники рекрутингу, так і сам процес мобілізації. Також вдалося усунути низку операційних недоліків, які раніше впливали на її ефективність.

Водночас він зазначив, що попри значний обсяг уже виконаної роботи, попереду ще більше завдань.

У коментарі РБК-Україна, заступник глави ОП наголосив, що питання зниження вікового порогу мобілізації нижче 25 років, а також зміни правил виїзду для чоловіків віком 18–23 років наразі не розглядаються.

«На даний момент по обох позиціях - це не розглядається », — підсумував Паліса.

війна воєнний стан офіс президента мобілізація

