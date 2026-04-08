Зниження мобілізаційного віку в Україні нижче 25 років наразі не перебуває на порядку денному – ОП
Зниження мобілізаційного віку нижче 25 років наразі не розглядається, заявили в Офісі Президента. За словами заступника керівника Офісу Президента України Павла Паліси, ситуація з мобілізацією покращилася, а також не планується змінювати правила виїзду для чоловіків 18–23 років.
«Я намагатимуся відповідати настільки відверто, наскільки можна, щодо такого чутливого питання. У нас уже протягом 10 місяців значно краща ситуація стосовно мобілізації і позитивна динаміка, яка дозволяє Силам оборони відчувати себе краще, ніж минулого року», — зазначив він.
За словами Паліси, у порівнянні з минулим роком покращилися як показники рекрутингу, так і сам процес мобілізації. Також вдалося усунути низку операційних недоліків, які раніше впливали на її ефективність.
Водночас він зазначив, що попри значний обсяг уже виконаної роботи, попереду ще більше завдань.
У коментарі РБК-Україна, заступник глави ОП наголосив, що питання зниження вікового порогу мобілізації нижче 25 років, а також зміни правил виїзду для чоловіків віком 18–23 років наразі не розглядаються.
«На даний момент по обох позиціях - це не розглядається », — підсумував Паліса.
