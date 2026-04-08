Россияне рассматривают создание буферной зоны в Винницкой области со стороны Приднестровья, — Павел Палиса

Россия впервые рассматривает возможность создания так называемой «буферной зоны» в Винницкой области со стороны непризнанного Приднестровья. В то же время на данный момент у РФ не хватает ресурсов для реализации таких планов, сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса.

Он отметил, что РФ регулярно корректирует свои планы и сроки их выполнения, однако общая стратегия остается неизменно агрессивной. Основные усилия противника сосредоточены на Донбассе, также не исключается активизация наступления на юге, в частности в Запорожской области.

Кроме того, РФ рассматривает создание «буферных зон» в приграничных регионах — Сумской, Харьковской и Черниговской областях, а также имеет долгосрочные планы относительно Николаевской и Одесской областей, сказал Палиса в интервью РБК-Украина.

Он добавил, что впервые зафиксировано еще одно направление — возможное формирование буферной зоны в Винницкой области со стороны Приднестровья. В то же время заместитель руководителя ОП подчеркнул, что причин для паники сейчас нет, поскольку Россия не имеет достаточных сил для реализации этих намерений.

Также Павел Палиса отметил, что на данный момент ни одна из сторон не способна существенно изменить ход войны в краткосрочной перспективе.

