Росіяни розглядають створення буферної зони у Вінницькій області зі сторони Придністров'я, — Павло Паліса

11:02, 8 квітня 2026
Заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса заявив, що Росія вперше розглядає можливість створення «буферної зони» у Вінницькій області з боку невизнаного Придністров’я.
Росіяни розглядають створення буферної зони у Вінницькій області зі сторони Придністров'я, — Павло Паліса
Росія вперше розглядає варіант створення так званої «буферної зони» у Вінницькій області з боку невизнаного Придністров’я. Водночас наразі в РФ бракує ресурсів для реалізації таких задумів, повідомив заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса.

Він зазначив, що РФ регулярно коригує свої плани і строки їх виконання, однак загальна стратегія залишається незмінно агресивною. Основні зусилля ворога зосереджені на Донбасі, також не виключається активізація наступу на півдні, зокрема в Запорізькій області.

Окрім цього, РФ розглядає створення «буферних зон» у прикордонних регіонах — Сумській, Харківській та Чернігівській областях, а також має довгострокові плани щодо Миколаївщини та Одещини, сказав Паліса у інтерв’ю РБК-Україна. 

Він зазначив, що вперше зафіксовано ще один напрям — можливе формування буферної зони у Вінницькій області з боку Придністров’я. Водночас заступник керівника ОП наголосив, що причин для паніки наразі немає, адже Росія не має достатніх сил для реалізації цих намірів.

Також Павло Паліса додав, що станом на зараз жодна зі сторін не здатна суттєво змінити хід війни у короткостроковій перспективі.

ДПСУ підключать до держреєстрів, а процедури перевірки іноземців на кордоні уточнять

Законопроєкт передбачає розширення можливостей Державної прикордонної служби України у частині доступу до державних інформаційних ресурсів.

Закон про цифровізацію виконавчого провадження прийнято: документ чекає на підпис Президента

Верховна Рада ухвалила закон про реформу виконавчого провадження, але чи вирішило це всі проблеми.

В Україні підготують окрему стратегію дій на випадок ядерних і хімічних загроз

Законопроєктом пропонується впровадити Стратегію хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки.

Ярослава Максименко і скандал в АРМА: чому ігнорування рішень суду може коштувати посади і свободи

Справа щодо невиконання судових рішень отримала розвиток.

ВС: власник не може зняти особу з реєстрації, якщо суд уже підтвердив її право користування житлом

Верховний Суд наголосив, що наявність судового рішення про збереження права користування житлом унеможливлює зняття особи з реєстрації за заявою власника.

