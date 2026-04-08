Росіяни розглядають створення буферної зони у Вінницькій області зі сторони Придністров'я, — Павло Паліса

Заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса заявив, що Росія вперше розглядає можливість створення «буферної зони» у Вінницькій області з боку невизнаного Придністров’я.

Росія вперше розглядає варіант створення так званої «буферної зони» у Вінницькій області з боку невизнаного Придністров’я. Водночас наразі в РФ бракує ресурсів для реалізації таких задумів, повідомив заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса.

Він зазначив, що РФ регулярно коригує свої плани і строки їх виконання, однак загальна стратегія залишається незмінно агресивною. Основні зусилля ворога зосереджені на Донбасі, також не виключається активізація наступу на півдні, зокрема в Запорізькій області.

Окрім цього, РФ розглядає створення «буферних зон» у прикордонних регіонах — Сумській, Харківській та Чернігівській областях, а також має довгострокові плани щодо Миколаївщини та Одещини, сказав Паліса у інтерв’ю РБК-Україна.

Він зазначив, що вперше зафіксовано ще один напрям — можливе формування буферної зони у Вінницькій області з боку Придністров’я. Водночас заступник керівника ОП наголосив, що причин для паніки наразі немає, адже Росія не має достатніх сил для реалізації цих намірів.

Також Павло Паліса додав, що станом на зараз жодна зі сторін не здатна суттєво змінити хід війни у короткостроковій перспективі.

