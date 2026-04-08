Индексация пенсий 2026: как выросли выплаты по инвалидности в Украине
В 2026 году перерасчёт пенсий коснулся не только граждан пожилого возраста, но и примерно 1,5 миллиона украинцев, получающих выплаты по инвалидности.
По состоянию на март 2026 года в Украине проживает почти 3,4 миллиона людей с инвалидностью — это около десятой части всего населения страны.
С 2022 года количество таких граждан заметно выросло — примерно на 700 тысяч человек, что составляет около 26% прироста. Главной причиной этого стала полномасштабная война, которая продолжается уже пятый год.
В частности, около 150 тысяч человек получили инвалидность в результате ранений, контузий и других последствий боевых действий. Среди гражданского населения распределение по группам выглядит так: около 205 тысяч относятся к I группе, примерно 889 тысяч — ко II, а наибольшую долю составляют люди с III группой — около 1,47 миллиона.
Отдельную категорию составляют лица с инвалидностью с детства — их насчитывается около 530 тысяч. Кроме того, в Украине проживает около 150 тысяч детей до 18 лет, имеющих установленный статус инвалидности, пишет ТСН.
Как индексировали пенсии в 2026 году
Основное повышение в марте составило 12,1%. Пенсии, назначенные в 2026 году, не индексировались. Для пенсий 2025 года повышение составило лишь 2,4%.
Сумма пенсии по инвалидности зависит от страхового стажа, заработной платы и группы инвалидности. После мартовской индексации суммы изменились.
I группа:
- минимальная пенсия — 3340 грн (рост составил 360 грн),
- средняя пенсия — 9855 грн (+420 грн).
II группа (неработающие):
- минимальная — 2825 грн (+305 грн),
- средняя — 7884 грн (+350 грн).
II группа (работающие):
- минимальная: 2595–2825 грн,
- средняя: ≈6900 грн
III группа (неработающие):
- минимальная: 2825 грн (+305 грн),
- средняя: 6077 грн.
III группа (работающие):
- минимальная: 2346–2595 грн,
- средняя: ≈5450 грн.
Инвалидность с детства: новые выплаты
Для этой категории получателей индексация также составила +12,1%. Соответственно суммы изменились следующим образом.
Взрослые (18+):
- I группа (А): 9018 грн (+974 грн),
- I группа (Б): 4363 грн (+519 грн),
- II и III группы: 2909 грн (+314 грн).
Дети:
- подгруппа А: 7563 грн (+816 грн),
- без подгруппы: 3491 грн (+377 грн).
Ликвидаторы аварии на ЧАЭС
Для более чем 60 тыс. ликвидаторов пенсии значительно выше:
- I группа — 23153 грн (+5667 грн),
- II группа — 18522 грн (+4532 грн),
- III группа — 13892 грн (+2399 грн).
Военная инвалидность: самые высокие выплаты
Если инвалидность не связана с боевыми действиями:
I группа — от 11315 грн,
II группа — от 10045 грн,
III группа — от 7185 грн.
Если инвалидность наступила вследствие войны:
I группа — от 18908 грн (в среднем 21200 грн),
II группа — от 15272 грн,
III группа — от 10472 грн.
В некоторых случаях пенсия может превышать 25 тыс. грн.
