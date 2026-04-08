Индексация пенсий 2026: как выросли выплаты по инвалидности в Украине

20:37, 8 апреля 2026
В Украине прошла индексация пенсий, в результате которой выплаты увеличились не только для пенсионеров по возрасту, но и для около 1,5 миллиона людей с инвалидностью.
Индексация пенсий 2026: как выросли выплаты по инвалидности в Украине
В 2026 году перерасчёт пенсий коснулся не только граждан пожилого возраста, но и примерно 1,5 миллиона украинцев, получающих выплаты по инвалидности.

По состоянию на март 2026 года в Украине проживает почти 3,4 миллиона людей с инвалидностью — это около десятой части всего населения страны.

С 2022 года количество таких граждан заметно выросло — примерно на 700 тысяч человек, что составляет около 26% прироста. Главной причиной этого стала полномасштабная война, которая продолжается уже пятый год.

В частности, около 150 тысяч человек получили инвалидность в результате ранений, контузий и других последствий боевых действий. Среди гражданского населения распределение по группам выглядит так: около 205 тысяч относятся к I группе, примерно 889 тысяч — ко II, а наибольшую долю составляют люди с III группой — около 1,47 миллиона.

Отдельную категорию составляют лица с инвалидностью с детства — их насчитывается около 530 тысяч. Кроме того, в Украине проживает около 150 тысяч детей до 18 лет, имеющих установленный статус инвалидности, пишет ТСН.

Как индексировали пенсии в 2026 году

Основное повышение в марте составило 12,1%. Пенсии, назначенные в 2026 году, не индексировались. Для пенсий 2025 года повышение составило лишь 2,4%.

Сумма пенсии по инвалидности зависит от страхового стажа, заработной платы и группы инвалидности. После мартовской индексации суммы изменились.

I группа:

  • минимальная пенсия — 3340 грн (рост составил 360 грн),
  • средняя пенсия — 9855 грн (+420 грн).

II группа (неработающие):

  • минимальная — 2825 грн (+305 грн),
  • средняя — 7884 грн (+350 грн).

II группа (работающие):

  • минимальная: 2595–2825 грн,
  • средняя: ≈6900 грн

III группа (неработающие):

  • минимальная: 2825 грн (+305 грн),
  • средняя: 6077 грн.

III группа (работающие):

  • минимальная: 2346–2595 грн,
  • средняя: ≈5450 грн.

Инвалидность с детства: новые выплаты

Для этой категории получателей индексация также составила +12,1%. Соответственно суммы изменились следующим образом.

Взрослые (18+):

  • I группа (А): 9018 грн (+974 грн),
  • I группа (Б): 4363 грн (+519 грн),
  • II и III группы: 2909 грн (+314 грн).

Дети:

  • подгруппа А: 7563 грн (+816 грн),
  • без подгруппы: 3491 грн (+377 грн).

Ликвидаторы аварии на ЧАЭС

Для более чем 60 тыс. ликвидаторов пенсии значительно выше:

  • I группа — 23153 грн (+5667 грн),
  • II группа — 18522 грн (+4532 грн),
  • III группа — 13892 грн (+2399 грн).

Военная инвалидность: самые высокие выплаты

Если инвалидность не связана с боевыми действиями:

I группа — от 11315 грн,

II группа — от 10045 грн,

III группа — от 7185 грн.

Если инвалидность наступила вследствие войны:

I группа — от 18908 грн (в среднем 21200 грн),

II группа — от 15272 грн,

III группа — от 10472 грн.

В некоторых случаях пенсия может превышать 25 тыс. грн.

