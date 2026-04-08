Індексація пенсій 2026: як зросли виплати по інвалідності в Україні

В Україні відбулася індексація пенсій, внаслідок якої виплати збільшилися не лише для пенсіонерів за віком, а й близько 1,5 мільйона людей з інвалідністю.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

За даними на березень 2026 року, в Україні проживає майже 3,4 мільйона людей з інвалідністю — це близько десятої частини всього населення країни.

Від 2022 року кількість таких громадян помітно зросла — приблизно на 700 тисяч осіб, що становить близько 26% приросту. Головною причиною цього стала повномасштабна війна, яка триває вже п’ятий рік.

Зокрема, орієнтовно 150 тисяч людей отримали інвалідність через поранення, контузії та інші наслідки бойових дій. Серед цивільних осіб розподіл за групами є таким: близько 205 тисяч належать до I групи, приблизно 889 тисяч — до II, а найбільшу частку становлять люди з III групою — близько 1,47 мільйона.

Окрему категорію складають особи з інвалідністю з дитинства — їх налічується близько 530 тисяч. Крім того, в Україні проживає близько 150 тисяч дітей до 18 років, які мають встановлений статус інвалідності, пише ТСН.

Як індексували пенсії у 2026 році

Основне підвищення у березні склало 12,1%. Пенсії, призначені у 2026 році, не індексували. Для пенсій 2025 року підвищення становить лише 2,4%.

Сума пенсії по інвалідності залежить від страхового стажу, зарплати та групи інвалідності. Після березневої індексації суми змінилися.

I група:

мінімальна пенсія – 3340 грн (зростання становить 360 грн),

середня пенсія – 9855 грн (+420 грн).

II група (непрацюючі):

мінімальна – 2825 грн (+305 грн),

середня – 7884 грн (+350 грн).

ІІ група (працюючі):

мінімальна: 2595–2825 грн,

середня: ≈6900 грн

III група (непрацюючі):

мінімальна: 2825 грн (+305 грн),

середня: 6077 грн.

III група (працюючі):

мінімальна: 2346–2595 грн,

середня: ≈5450 грн.

Інвалідність з дитинства: нові виплати

Для цієї категорії отримувачів індексація також склала +12,1%. Відтак суми змінилися таким чином.

Дорослі (18+):

I група (А): 9018 грн (+974 грн),

I група (Б): 4363 грн (+519 грн),

II і III групи: 2909 грн (+314 грн).

Діти

підгрупа А: 7563 грн (+816 грн),

без підгрупи: 3491 грн (+377 грн).

Ліквідатори аварії на ЧАЕС

Для понад 60 тис. ліквідаторів пенсії значно вищі:

I група — 23153 грн (+5667 грн),

II група — 18522 грн (+4532 грн),

III група — 13892 грн (+2399 грн).

Військова інвалідність: найбільші виплати

Якщо інвалідність не пов’язана з бойовими діями:

I група — від 11315 грн,

II група — від 10045 грн,

III група — від 7185 грн.

Якщо інвалідність настала внаслідок війни:

I група — від 18908 грн (у середньому 21200 грн),

II група — від 15272 грн,

III група — від 10472 грн.

У деяких випадках пенсія може перевищувати 25 тис. грн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.