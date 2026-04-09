Сколько платят за коммунальные услуги УБД, если в семье двое льготников — разъяснение

Меняется ли скидка, если и муж, и жена имеют льготу УБД.

Участники боевых действий имеют право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, однако в случае совместного проживания супругов такая скидка имеет свои особенности. Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

Согласно Закону «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», участникам боевых действий и членам их семей, которые проживают вместе, предусмотрена 75% скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных норм потребления.

В то же время, если оба супруга имеют статус участника боевых действий и проживают по одному адресу, льгота не суммируется. В таком случае скидка также составляет 75%, но рассчитывается на двух человек в пределах установленных социальных норм.

В Пенсионном фонде подчеркивают: размер льготы зависит от количества лиц в домохозяйстве и применяется в соответствии с установленными нормативами потребления.

