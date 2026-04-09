  1. В Украине

Сколько платят за коммунальные услуги УБД, если в семье двое льготников — разъяснение

09:24, 9 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Меняется ли скидка, если и муж, и жена имеют льготу УБД.
Сколько платят за коммунальные услуги УБД, если в семье двое льготников — разъяснение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Участники боевых действий имеют право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, однако в случае совместного проживания супругов такая скидка имеет свои особенности. Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Согласно Закону «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», участникам боевых действий и членам их семей, которые проживают вместе, предусмотрена 75% скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных норм потребления.

В то же время, если оба супруга имеют статус участника боевых действий и проживают по одному адресу, льгота не суммируется. В таком случае скидка также составляет 75%, но рассчитывается на двух человек в пределах установленных социальных норм.

В Пенсионном фонде подчеркивают: размер льготы зависит от количества лиц в домохозяйстве и применяется в соответствии с установленными нормативами потребления.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Лента новостей

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]