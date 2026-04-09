  1. В Україні

Скільки платять за комуналку УБД, якщо в родині двоє пільговиків — роз’яснення

09:24, 9 квітня 2026
Чи змінюється знижка, якщо і чоловік, і дружина мають пільгу УБД.
Учасники бойових дій мають право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг, однак у разі спільного проживання подружжя така знижка має свої особливості. Про це повідомили у Пенсійному фонді.

Згідно із Законом «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», учасникам бойових дій та членам їхніх сімей, які проживають разом, передбачено 75% знижки на оплату житлово-комунальних послуг у межах встановлених норм споживання.

Водночас, якщо обидва члени подружжя мають статус учасника бойових дій і проживають за однією адресою, пільга не підсумовується. У такому випадку знижка також становить 75%, але розраховується на двох осіб у межах визначених соціальних норм.

У Пенсійному фонді наголошують: розмір пільги залежить від кількості осіб у домогосподарстві та застосовується відповідно до встановлених нормативів споживання.

