Нацагентство квалификаций получило право приостанавливать аккредитацию квалификационных центров

Кабмин также расширил полномочия Агентства и его роль в системе профессионального образования.

Кабинет министров изложил в новой редакции устав Национального агентства квалификаций, расширив его полномочия и уточнив отдельные функции.

В частности, Агентство получило право осуществлять мониторинг деятельности квалификационных центров, а также принимать решения о приостановлении или аннулировании сертификатов их аккредитации.

Кроме того, закреплено участие учреждения в функционировании внешней системы обеспечения качества профессионального образования. Также Агентство будет разрабатывать методику расчета стоимости оценивания результатов обучения соискателей профессионального образования, которую будет подавать на утверждение правительству.

Отдельно правительство уточнило положения о правовом режиме имущества Агентства. Предусмотрена возможность использования государственного имущества, переданного учреждению на праве узуфрукта, в соответствии с действующим законодательством.

