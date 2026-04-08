Нацагентство квалификаций получило право приостанавливать аккредитацию квалификационных центров

20:13, 8 апреля 2026
Кабмин также расширил полномочия Агентства и его роль в системе профессионального образования.
Кабинет министров изложил в новой редакции устав Национального агентства квалификаций, расширив его полномочия и уточнив отдельные функции.

В частности, Агентство получило право осуществлять мониторинг деятельности квалификационных центров, а также принимать решения о приостановлении или аннулировании сертификатов их аккредитации.

Кроме того, закреплено участие учреждения в функционировании внешней системы обеспечения качества профессионального образования. Также Агентство будет разрабатывать методику расчета стоимости оценивания результатов обучения соискателей профессионального образования, которую будет подавать на утверждение правительству.

Отдельно правительство уточнило положения о правовом режиме имущества Агентства. Предусмотрена возможность использования государственного имущества, переданного учреждению на праве узуфрукта, в соответствии с действующим законодательством.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

ТОП-5 кейсов Верховного Суда, где Stories и должности стали решающими аргументами в суде

Instagram-профиль может рассказать суду гораздо больше, чем официальные декларации или возражения на иск.

Поиск и смена адвоката не оправдывают пропуск срока обращения в суд — позиция ВС

ВС подтвердил, что смена адвокатов и получение бесплатной правовой помощи не являются уважительными причинами пропуска срока обращения в суд.

Дорожные карты от ГНС: как правильно подать Таблицу данных в 2026 году

Налоговая запускает практические дорожные карты для бизнеса.

ГПСУ подключат к государственным реестрам, а процедуры проверки иностранцев на границе уточнят

Законопроект предусматривает расширение возможностей Государственной пограничной службы Украины в части доступа к государственным информационным ресурсам.

Закон о цифровизации исполнительного производства принят: документ ждет подписи Президента

Верховная Рада приняла закон о реформе исполнительного производства, но решило ли это все проблемы.

