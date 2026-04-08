Нацагентство кваліфікацій отримало право зупиняти акредитацію кваліфікаційних центрів

Кабмін також розширив повноваження Агентства та його роль у системі профосвіти.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет міністрів виклав у новій редакції статут Національного агентства кваліфікацій, розширивши його повноваження та уточнивши окремі функції.

Зокрема, Агентство отримало право здійснювати моніторинг діяльності кваліфікаційних центрів, а також ухвалювати рішення про призупинення або анулювання сертифікатів їх акредитації.

Крім того, закріплено участь установи у функціонуванні зовнішньої системи забезпечення якості професійної освіти. Також Агентство розроблятиме методику розрахунку вартості оцінювання результатів навчання здобувачів професійної освіти, яку подаватиме на затвердження уряду.

Окремо уряд уточнив положення щодо правового режиму майна Агентства. Передбачено можливість використання державного майна, переданого установі на праві узуфрукта, відповідно до чинного законодавства.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.