  1. В Украине

НААУ заявила о рисках сужения прав работников в проекте Трудового кодекса

14:30, 9 апреля 2026
Адвокаты указывают на ограничения права на забастовку, риски введения локаута и несоответствие отдельных норм международным стандартам.
Комитет Национальной ассоциации адвокатов Украины по вопросам трудового права заявил, что отдельные положения проекта Трудового кодекса сужают гарантии работников и не соответствуют конституционным и международным стандартам.

Замечания и предложения к законопроекту №14386 от 15 января 2026 года адвокаты направили в Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

В частности, адвокаты обратили внимание на норму ч. 4 ст. 277 проекта, которая предусматривает возможность забастовки без предварительной трудовой медиации или трудового арбитража только при дополнительных условиях, в частности в случае нереагирования работодателя на требования по погашению просроченной задолженности по зарплате в установленном объеме.

Но действующая ст. 18 Закона «О порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов)» таких требований не содержит, а значит предложенная модель сужает право работников на забастовку. Также в документе упоминается позиция Комитета МОП, согласно которой ограничения этого права не могут быть чрезмерными, а процедуры разрешения споров — слишком сложными или затяжными.

Отдельно в НААУ предостерегли относительно легализации так называемого локаута. В проекте под этим понимают временное полное или частичное приостановление работы работодателя или ограничение допуска работников к рабочим местам без прекращения трудовых договоров.

Согласно предлагаемой редакции статьи 291 проекта локаут может применяться работодателем исключительно на локальном уровне. Однако такой подход, как обращал внимание Европейский комитет социальных прав, не соответствует Европейской социальной хартии, которая не предусматривает признание права на локаут индивидуального работодателя, за исключением исключительных обстоятельств.

Кроме того, ст. 44 Конституции гарантирует только право на забастовку работникам, но не устанавливает права работодателя на локаут. Из анализа проекта следует возможность одновременного применения к работникам, которые участвуют в забастовке, как локаута, так и приостановления трудового договора. Но это является недопустимым, поскольку в таком случае работники фактически подвергаются ограничениям за реализацию своего конституционного права.

Отдельно обращено внимание и на оплату труда во время локаута: проект позволяет работодателю самостоятельно определять ее порядок, но не устанавливает минимальных гарантий, что может поставить под угрозу выплату зарплаты работникам, которые не принимали участие в забастовке, но не могли работать из-за ее проведения.

В итоге Комитет НААУ констатировал, что внедрение локаута в предложенном виде может стать формой одностороннего коллективного давления, ограничить реализацию права на забастовку и нарушить баланс интересов в механизме урегулирования коллективных трудовых споров. Локаут не может нивелировать право работников на забастовку, а при отсутствии четких законодательных условий и судебного контроля существует риск несоответствия проекта ст. 6 Европейской социальной хартии.

Также в НААУ высказали замечания относительно других положений проекта, в частности относительно нестандартных форм занятости, видеонаблюдения за работниками, времени отдыха, медиации в трудовых спорах, роли Национальной службы посредничества и примирения, а также вопросов безопасности и охраны здоровья работников.

