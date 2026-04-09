НААУ заявила про ризики звуження прав працівників у проєкті Трудового кодексу

Адвокати вказують на обмеження права на страйк, ризики запровадження локауту та невідповідність окремих норм міжнародним стандартам.

Комітет Національної асоціації адвокатів України з питань трудового права заявив, що окремі положення проєкту Трудового кодексу звужують гарантії працівників і не відповідають конституційним та міжнародним стандартам.

Зауваження і пропозиції до законопроєкту №14386 від 15 січня 2026 року адвокати спрямували до Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Зокрема, адвокати звернули увагу на норму ч. 4 ст. 277 проєкту, яка передбачає можливість страйку без попередньої трудової медіації або трудового арбітражу лише за додаткових умов, зокрема у разі нереагування роботодавця на вимоги щодо погашення простроченої заборгованості із зарплати в установленому обсязі.

Але чинна ст. 18 Закону «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» таких вимог не містить, а отже запропонована модель звужує право працівників на страйк. Також у документі згадується позиція Комітету МОП, згідно з якою обмеження цього права не можуть бути надмірними, а процедури вирішення спорів — надто складними або затяжними.

Окремо в НААУ застерегли щодо легалізації так званого локауту. У проєкті під цим розуміють тимчасове повне або часткове призупинення роботи роботодавця або обмеження допуску працівників до робочих місць без припинення трудових договорів.

Згідно з пропонованою редакцією статті 291 проєкту локаут може застосовуватися роботодавцем виключно на локальному рівні. Втім такий підхід, як звертав увагу Європейський комітет соціальних прав, не відповідає Європейської соціальної хартії, яка не передбачає визнання права на локаут індивідуального роботодавця, за винятком виняткових обставин.

Крім того, ст. 44 Конституції гарантує лише право на страйк працівникам, але не встановлює права роботодавця на локаут. З аналізу проєкту випливає можливість одночасного застосування до працівників, які беруть участь у страйку, як локауту, так і призупинення трудового договору. Але це є недопустимим, оскільки в такому разі працівники фактично зазнають обмежень за реалізацію свого конституційного права.

Окремо звернуто увагу і на оплату праці під час локауту: проєкт дозволяє роботодавцю самостійно визначати її порядок, але не встановлює мінімальних гарантій, що може поставити під загрозу виплату зарплати працівникам, які не брали участі у страйку, але не могли працювати через його проведення.

У підсумку Комітет НААУ констатував, що запровадження локауту в запропонованому вигляді може стати формою одностороннього колективного тиску, обмежити реалізацію права на страйк і порушити баланс інтересів у механізмі врегулювання колективних трудових спорів. Локаут не може нівелювати право працівників на страйк, а за відсутності чітких законодавчих умов і судового контролю існує ризик невідповідності проєкту ст. 6 Європейської соціальної хартії.

Також у НААУ висловили зауваження стосовно інших положень проєкту, зокрема щодо нестандартних форм зайнятості, відеоспостереження за працівниками, часу відпочинку, медіації у трудових спорах, ролі Національної служби посередництва і примирення, а також питань безпеки та охорони здоров’я працівників.

