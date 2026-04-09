Военный омбудсман не занимается вопросами мобилизации: как родственникам правильно подать жалобу
Родственники военнослужащих имеют право обращаться в Офис Военного омбудсмана с жалобами, однако только при определенных условиях. В ведомстве разъяснили, как правильно оформить обращение и на что стоит обратить внимание.
Отмечается, что жалобы от родственников рассматриваются лишь в случаях, когда они подаются в интересах военнослужащего и касаются прохождения им службы. Если же военнослужащий имеет возможность самостоятельно подать обращение, рекомендуется, чтобы он сделал это лично.
Перед подачей жалобы необходимо согласовать ее содержание с самим военнослужащим. В ведомстве отмечают, что нередко фиксируются случаи, когда боец не знает о поданном обращении или не согласен с изложенной информацией. Это может усложнить рассмотрение дела и создать дополнительные проблемы.
Кроме того, в ведомстве отмечают, что бывают случаи, когда родственники настаивают на определенных действиях (например, госпитализации или переводе), тогда как сам военнослужащий не считает свои права нарушенными. В таких случаях учитывается позиция военнослужащего.
Какую информацию важно указать в жалобе
- данные заявителя (ФИО, электронный адрес, номер телефона);
- данные о военнослужащем (ФИО, воинская часть, номер телефона);
- суть жалобы (что произошло, когда и где).
К жалобе необходимо приложить:
- документы, подтверждающие родственные связи или полномочия действовать в его интересах;
- при наличии — копии документов, подтверждающих изложенные обстоятельства (приказы, ответы, справки и т.п.).
Если родственника мобилизовали и нет информации о нем
В такой ситуации следует обратиться в ТЦК и СП по месту призыва. Именно там можно получить информацию о дальнейшем месте прохождения службы. К полномочиям Офиса Военного омбудсмана не относится обеспечение мобилизационного процесса.
Жалобу можно направить:
на электронную почту: [email protected]
заполнить форму на сайте: здесь.
