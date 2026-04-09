Военный омбудсман не занимается вопросами мобилизации: как родственникам правильно подать жалобу

Что нужно знать родственникам военнослужащих, чтобы подать жалобу Военному омбудсману.

Родственники военнослужащих имеют право обращаться в Офис Военного омбудсмана с жалобами, однако только при определенных условиях. В ведомстве разъяснили, как правильно оформить обращение и на что стоит обратить внимание.

Отмечается, что жалобы от родственников рассматриваются лишь в случаях, когда они подаются в интересах военнослужащего и касаются прохождения им службы. Если же военнослужащий имеет возможность самостоятельно подать обращение, рекомендуется, чтобы он сделал это лично.

Перед подачей жалобы необходимо согласовать ее содержание с самим военнослужащим. В ведомстве отмечают, что нередко фиксируются случаи, когда боец не знает о поданном обращении или не согласен с изложенной информацией. Это может усложнить рассмотрение дела и создать дополнительные проблемы.

Кроме того, в ведомстве отмечают, что бывают случаи, когда родственники настаивают на определенных действиях (например, госпитализации или переводе), тогда как сам военнослужащий не считает свои права нарушенными. В таких случаях учитывается позиция военнослужащего.

Какую информацию важно указать в жалобе

данные заявителя (ФИО, электронный адрес, номер телефона);

данные о военнослужащем (ФИО, воинская часть, номер телефона);

суть жалобы (что произошло, когда и где).

К жалобе необходимо приложить:

документы, подтверждающие родственные связи или полномочия действовать в его интересах;

при наличии — копии документов, подтверждающих изложенные обстоятельства (приказы, ответы, справки и т.п.).

Если родственника мобилизовали и нет информации о нем

В такой ситуации следует обратиться в ТЦК и СП по месту призыва. Именно там можно получить информацию о дальнейшем месте прохождения службы. К полномочиям Офиса Военного омбудсмана не относится обеспечение мобилизационного процесса.

Жалобу можно направить:

на электронную почту: [email protected]

заполнить форму на сайте: здесь.

