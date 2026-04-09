Військовий омбудсман не займається питаннями мобілізації: як родичам правильно подати скаргу

Що потрібно знати родичам військових, щоб подати скаргу до Військового омбудсмана.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Родичі військовослужбовців мають право звертатися до Офісу Військового омбудсмана зі скаргами, однак лише за певних умов. У відомстві роз’яснили, як правильно оформити звернення та на що варто звернути увагу.

Зазначається, що скарги від рідних розглядаються лише у випадках, коли вони подаються в інтересах військовослужбовця та стосуються проходження ним служби. Якщо ж військовий має змогу самостійно подати звернення, рекомендується, щоб він зробив це особисто.

Перед поданням скарги необхідно узгодити її зміст із самим військовослужбовцем. У відомстві зазначають, що нерідко фіксуються випадки, коли боєць не знає про подане звернення або не погоджується з викладеною інформацією. Це може ускладнити розгляд справи та створити додаткові проблеми.

Окрім того, у відомстві зазначають, що трапляються випадки, коли родичі наполягають на певних діях (наприклад, госпіталізації або переведенні), тоді як сам військовослужбовець не вважає свої права порушеними. У таких випадках враховується позиція військовослужбовця.

Яку інформацію важливо зазначити у скарзі

дані заявника (ПІБ, електронна адреса, номер телефону);

дані про військовослужбовця (ПІБ, військова частина, номер телефону);

суть скарги (що сталося, коли і де).

До скарги необхідно додати:

документи, що підтверджують родинні зв’язки або повноваження діяти в його інтересах;

за наявності — копії документів, що підтверджують викладені обставини (накази, відповіді, довідки тощо).

Якщо родича мобілізували і немає інформації про нього

У такій ситуації варто звернутися до ТЦК та СП за місцем призову. Саме там можна отримати інформацію про подальше місце проходження служби. До повноважень Офісу Військового омбудсмана не належить забезпечення мобілізаційного процесу.

Скаргу можна надіслати:

на електронну пошту: [email protected]

заповнити форму на сайті: тут.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.