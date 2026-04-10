Путин объявил пасхальное перемирие с Украиной

Путин приказал «остановить боевые действия на всех направлениях» на время пасхального перемирия.

Глава Кремля Владимир Путин объявил перемирие с Украиной на Пасху. Оно начнется уже 11 апреля. Об этом заявили в РФ.

«В связи с приближающимся православным праздником Пасхи объявляется перемирие с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года», — говорится в заявлении Кремля.

Министру обороны Андрею Белоусову, начальнику генштаба Валерию Герасимову Путин приказал «остановить боевые действия на всех направлениях» на этот период.

Также отмечается, что Москва «исходит из того, что Украина последует примеру РФ».

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова к зеркальным шагам.

«Украина неоднократно заявляла, что мы готовы к зеркальным шагам. Мы предлагали в этом году прекращение огня на время пасхальных праздников и будем действовать соответственно.

Людям нужна Пасха без угроз и реальное движение к миру, и у России есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи», — заявил он.

