  1. В Україні

Путін оголосив великоднє перемир'я з Україною

08:09, 10 квітня 2026
Путін наказав «зупинити бойові дії на всіх напрямках» на час великоднього перемир'я.
Фото: glavcom.ua
Очільник Кремля Володимир Путін оголосив перемир'я з Україною на Великдень. Воно почнеться вже 11 квітня. Про це заявили у РФ.

«У зв'язку з православним святом Великодня, що наближається, оголошується перемир'я з 16:00 11 квітня до кінця дня 12 квітня 2026 року», - йдеться у заяві Кремля.

Міністру оборони Андрію Бєлоусову, начальнику генштабу Валерію Герасимову Путін наказав «зупинити бойові дії на всіх напрямках» на цей період.

Також зазначається, що Москва «виходить з того, що Україна наслідуватиме приклад РФ».

Додамо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна готова до дзеркальних кроків.

«Україна неодноразово заявляла, що ми готові до дзеркальних кроків. Ми пропонували в цьому році припинення вогню на час Великодніх свят і будемо діяти відповідно.

Людям потрібен Великдень без загроз та реальний рух до миру, і в Росії є шанс не повертатися до ударів і після Великодня», - заявив він.

росія війна

