Володимир Зеленський відповів на заяву Путіна про великоднє перемир’я

Володимир Зеленський підкреслив, що «людям потрібен Великдень без загроз та реальний рух до миру».

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна готова до дзеркальних кроків у відповідь на оголошене Путіним «великоднє перемир'я».

«Україна неодноразово заявляла, що ми готові до дзеркальних кроків. Ми пропонували в цьому році припинення вогню на час Великодніх свят і будемо діяти відповідно.

Людям потрібен Великдень без загроз та реальний рух до миру, і в Росії є шанс не повертатися до ударів і після Великодня», - заявив він.

Нагадаємо, у Кремлі повідомили, що Путін оголосив «великоднє перемир'я», яке триватиме півтори доби.

