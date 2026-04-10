  1. В Украине

Владимир Зеленский ответил на заявление Путина о пасхальном перемирии

08:26, 10 апреля 2026
Владимир Зеленский подчеркнул, что «людям нужна Пасха без угроз и реальное движение к миру».
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова к зеркальным шагам в ответ на объявленное Путиным «пасхальное перемирие».

«Украина неоднократно заявляла, что мы готовы к зеркальным шагам. Мы предлагали в этом году прекращение огня на время пасхальных праздников и будем действовать соответственно.

Людям нужна Пасха без угроз и реальное движение к миру, и у России есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи», — заявил он.

Напомним, в Кремле сообщили, что Путин объявил «пасхальное перемирие», которое продлится полтора суток.



