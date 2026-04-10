Украина получила новую партию ракет для Patriot — Зеленский

Партнеры продолжают поставлять боеприпасы для систем ПВО.

Партнеры Украины продолжают поставлять ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot; в частности, в последние дни поступила новая партия. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами.

По его словам, работа с партнерами продолжается для обеспечения необходимого уровня ПВО.

«На данный момент партнеры поставляют ракеты для Patriot. В частности, на днях поступила новая партия. И мы продолжаем работать со всеми партнерами, чтобы обеспечить наличие ПВО», — сказал Зеленский.

В то же время Зеленский ранее выразил обеспокоенность возможным сокращением поставок противоракетных ракет из США на фоне затяжной войны США и Израиля против Ирана. Как ранее сообщил Президент: «Мы должны признать, что на сегодняшний день мы не являемся приоритетом», — сказал Зеленский, добавив, что затянувшаяся война в Иране может еще больше уменьшить поддержку Украины.

