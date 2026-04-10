Украина получила новую партию ракет для Patriot — Зеленский

12:23, 10 апреля 2026
Партнеры продолжают поставлять боеприпасы для систем ПВО.
Партнеры Украины продолжают поставлять ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot; в частности, в последние дни поступила новая партия. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами.

По его словам, работа с партнерами продолжается для обеспечения необходимого уровня ПВО.

«На данный момент партнеры поставляют ракеты для Patriot. В частности, на днях поступила новая партия. И мы продолжаем работать со всеми партнерами, чтобы обеспечить наличие ПВО», — сказал Зеленский.

В то же время Зеленский ранее выразил обеспокоенность возможным сокращением поставок противоракетных ракет из США на фоне затяжной войны США и Израиля против Ирана. Как ранее сообщил Президент: «Мы должны признать, что на сегодняшний день мы не являемся приоритетом», — сказал Зеленский, добавив, что затянувшаяся война в Иране может еще больше уменьшить поддержку Украины.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Рейтинг рисков и аудит вместо штрафов: Верховная Рада установила новые правила проверок бизнеса

Закон о госнадзоре внедряет новые инструменты защиты предпринимателей, такие как остановка бизнеса только через суд и право на консультацию.

Лотерейный рынок переводят в «онлайн-контроль»: все этапы будут фиксировать в режиме реального времени

Государственное агентство ПлейСити запускает ИТ-систему контроля за лотереями

Комитет цифровой трансформации высказал замечания к законопроекту о новых стандартах экзаменов по украинскому языку

Законопроект предлагает внедрить цифровые Е-сертификаты в «Дії» с QR-кодом, которые будут иметь такую же юридическую силу, как и бумажные.

Ярослава Максименко и ремонт за 6 дней в АРМА: Госаудитслужба даст правовую оценку действиям должностных лиц агентства

Из-за подозрений в неэффективном использовании бюджетных средств деятельность АРМА под руководством Ярославы Максименко стала объектом внимания Государственной аудиторской службы.

Сроки оплаты штрафов за нарушение безопасности на транспорте увеличат

Законопроект ставит целью решение проблем при исполнении водителями постановлений о наложении штрафов и при их принудительном исполнении

