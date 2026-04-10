Україна отримала нову партію ракет до Patriot — Зеленський

Партнери продовжують постачання боєприпасів до систем ППО.

Партнери України продовжують передавати ракети до систем протиповітряної оборони Patriot, зокрема, останніми днями надійшла нова партія. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами.

За його словами, робота з партнерами триває для забезпечення необхідного рівня ППО.

«Станом на зараз ракети для Patriot партнери передають. Зокрема, цими днями прийшла нова партія. І ми продовжуємо працювати з усіма партнерами, щоб ППО була», – сказав Зеленський.

Водночас Зеленський раніше висловив занепокоєння можливим зменшенням постачання протибалістичних ракет зі США на тлі затяжної війни США та Ізраїлю проти Ірану. Як раніше повідомив Президент: «Ми повинні визнати, що ми не є пріоритетом на сьогодні», – сказав Зеленський, додавши, що тривала війна в Ірані може ще більше зменшити підтримку для України.

