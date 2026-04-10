  1. В Україні

Україна отримала нову партію ракет до Patriot — Зеленський

12:23, 10 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Партнери продовжують постачання боєприпасів до систем ППО.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Партнери України продовжують передавати ракети до систем протиповітряної оборони Patriot, зокрема, останніми днями надійшла нова партія. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За його словами, робота з партнерами триває для забезпечення необхідного рівня ППО.

«Станом на зараз ракети для Patriot партнери передають. Зокрема, цими днями прийшла нова партія. І ми продовжуємо працювати з усіма партнерами, щоб ППО була», – сказав Зеленський.

Водночас Зеленський раніше висловив занепокоєння можливим зменшенням постачання протибалістичних ракет зі США на тлі затяжної війни США та Ізраїлю проти Ірану. Як раніше повідомив Президент: «Ми повинні визнати, що ми не є пріоритетом на сьогодні», – сказав Зеленський, додавши, що тривала війна в Ірані може ще більше зменшити підтримку для України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]