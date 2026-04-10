  1. В Украине

Михаил Федоров объяснил ситуацию с незаконной постановкой женщин на воинский учет

11:34, 10 апреля 2026
По словам главы Минобороны, он лично разбирался в ситуации.
Глава Министерства обороны Михаил Федоров во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 10 апреля прокомментировал информацию о случаях незаконной постановки женщин на воинский учет и объявления их в розыск.

По его словам, он лично разбирался в ситуации. Причиной инцидента стала техническая проблема на стороне одного из территориальных центров комплектования — в частности, в Харькове.

Министр заверил, что никаких штрафов к женщинам применено не было, а все ограничения и объявления в розыск уже отменены.

В то же время он сообщил, что поручил внедрить дополнительные технические предохранители, чтобы исключить подобные случаи в будущем и минимизировать влияние человеческого фактора в работе ТЦК.

«Сейчас я поставил задачу сделать все технические предохранители для того, чтобы подобных историй больше не было и не было человеческого фактора, из-за которого могут возникать такие ситуации на стороне любого ТЦК», — отметил Михаил Федоров.

ТЦК Минобороны воинский учет Михаил Федоров

