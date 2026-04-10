Михайло Федоров пояснив ситуацію з незаконною постановкою жінок на військовий облік

За словами очільника Міноборони, він особисто розбирався в ситуації.

Очільник Міністерства оборони Михайло Федоров під час години запитань до уряду у Верховній Раді 10 квітня прокоментував інформацію про випадки незаконної постановки жінок на військовий облік та оголошення їх у розшук.

За його словами, він особисто розбирався в ситуації. Причиною інциденту стала технічна проблема на боці одного з територіальних центрів комплектування — зокрема, у Харкові.

Міністр запевнив, що жодних штрафів до жінок застосовано не було, а всі обмеження та оголошення в розшук уже скасовані.

Водночас він повідомив, що доручив запровадити додаткові технічні запобіжники, щоб унеможливити подібні випадки в майбутньому та мінімізувати вплив людського фактору в роботі ТЦК.

«Зараз я поставив задачу зробити всі технічні запобіжники для того, щоб подібних історій більше не було і не було людського фактору, від якого можуть з'являтися взагалі такі ситуації на боці будь-якого ТЦК», - зазначив Михайло Федоров.

