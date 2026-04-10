Михайло Федоров пояснив ситуацію з незаконною постановкою жінок на військовий облік

11:34, 10 квітня 2026
За словами очільника Міноборони, він особисто розбирався в ситуації.
Михайло Федоров пояснив ситуацію з незаконною постановкою жінок на військовий облік
Очільник Міністерства оборони Михайло Федоров під час години запитань до уряду у Верховній Раді 10 квітня прокоментував інформацію про випадки незаконної постановки жінок на військовий облік та оголошення їх у розшук.

За його словами, він особисто розбирався в ситуації. Причиною інциденту стала технічна проблема на боці одного з територіальних центрів комплектування — зокрема, у Харкові.

Міністр запевнив, що жодних штрафів до жінок застосовано не було, а всі обмеження та оголошення в розшук уже скасовані.

Водночас він повідомив, що доручив запровадити додаткові технічні запобіжники, щоб унеможливити подібні випадки в майбутньому та мінімізувати вплив людського фактору в роботі ТЦК.

«Зараз я поставив задачу зробити всі технічні запобіжники для того, щоб подібних історій більше не було і не було людського фактору, від якого можуть з'являтися взагалі такі ситуації на боці будь-якого ТЦК», - зазначив Михайло Федоров.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Рейтинг ризику та аудит замість штрафів: Верховна Рада встановила нові правила перевірок бізнесу

Закон про держнагляд впроваджує нові інструменти захисту підприємців, такі як зупинка бізнесу лише через суд та право на консультацію.

Лотерейний ринок переводять у «онлайн-контроль»: усі етапи фіксуватимуть в режимі реального часу

Державне агентство ПлейСіті запускає ІТ-систему контролю за лотереями.

Комітет цифрової трансформації висловив зауваження до законопроєкту про нові стандарти іспитів з української мови

Законопроєкт пропонує запровадити цифрові Е-сертифікати в «Дії» з QR-кодом, які матимуть таку ж юридичну силу, як і паперові.

Ярослава Максименко і ремонт за 6 днів в АРМА: Держаудитслужба надасть правову оцінку діям посадовців агентства

Через підозри у неефективному використанні бюджетних коштів діяльність АРМА під керівництвом Ярослави Максименко стала об'єктом уваги Державної аудиторської служби.

Строки сплати штрафів за порушення безпеки на транспорті збільшать

Законопроект має на меті  вирішити проблеми при виконанні водіями постанов про накладення штрафів та при їх примусовому виконанні

