Новые правила — новые споры: в ВС оценили вызовы рекодификации гражданского законодательства в семейном праве

17:12, 10 апреля 2026
Судья Большой Палаты Верховного Суда сосредоточилась на вызовах и возможностях, возникающих перед судебной практикой в ​​связи с обновлением гражданского законодательства, в частности в сфере семейного права.
Новые правила — новые споры: в ВС оценили вызовы рекодификации гражданского законодательства в семейном праве
Судьи Верховного Суда совместно с учеными обсудили концептуальные основы рекодификации гражданского законодательства, философию будущей реформы и новые правовые институты в сфере вещного, договорного, наследственного и интеллектуального права в контексте евроинтеграции.

В ходе дискуссии судья Большой Палаты Верховного Суда Ольга Ступак сосредоточилась на вызовах и возможностях, которые возникают перед судебной практикой в связи с обновлением гражданского законодательства, в частности в сфере семейного права.

Она акцентировала, что ключевым критерием качества нового регулирования должна стать его понятность для широкого круга лиц, ведь гражданское право непосредственно касается каждого. В этом контексте спикер подчеркнула важность доступного юридического языка как предпосылки эффективного применения норм.

Анализируя влияние новелл на судебную практику, Ольга Ступак отметила, что любые новые правовые институты неизбежно будут проходить этап апробации в общественных отношениях. По ее мнению, показателем эффективности этих изменений станет динамика споров, в частности в сфере семейных правоотношений: уменьшение их количества будет свидетельствовать о надлежащем качестве регулирования, тогда как рост — о необходимости дальнейшей доработки норм. В то же время судья обратила внимание на объективное увеличение количества семейных споров в условиях войны, что обусловлено разъединением семей и общей уязвимостью частных отношений.

Ольга Ступак также обратила внимание на новые институты в сфере семейного права, в частности расширение диспозитивности в урегулировании отношений между супругами и родителями в отношении детей. Судья отметила, что появление новых договоров, таких как договоры о распределении родительской ответственности или установлении режима раздельного проживания, неизбежно будет порождать новые категории споров, в частности относительно их действительности и исполнения. В то же время положительным шагом она назвала закрепление на уровне Кодекса принципа наилучших интересов ребенка, который уже сформировался в практике Верховного Суда.

Подводя итог, Ольга Ступак обозначила ряд проблемных аспектов, требующих дальнейшего осмысления, среди которых — вопрос скрытого сособственника в имуществе супругов, защита прав добросовестных приобретателей, а также правовой режим фактических семейных отношений. Докладчица также обратила внимание на новые сложные категории дел, связанные с современными объектами гражданских прав и чувствительными этическими вопросами, которые уже возникают перед судами.

