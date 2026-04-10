Нові правила — нові спори: у ВС оцінили виклики рекодифікації цивільного законодавства у сімейному праві

17:12, 10 квітня 2026
Суддя Великої Палати Верховного Суду зосередилася на викликах і можливостях, які постають перед судовою практикою у зв’язку з оновленням цивільного законодавства, зокрема у сфері сімейного права.
Судді Верховного Суду разом із науковцями обговорили концептуальні засади рекодифікації цивільного законодавства, філософію майбутньої реформи та нові правові інститути у сфері речового, договірного, спадкового й інтелектуального права в контексті євроінтеграції.

Під час дискусії суддя Великої Палати Верховного Суду Ольга Ступак зосередилася на викликах і можливостях, які постають перед судовою практикою у зв’язку з оновленням цивільного законодавства, зокрема у сфері сімейного права.

Вона акцентувала, що ключовим критерієм якості нового регулювання має стати його зрозумілість для широкого кола осіб, адже цивільне право стосується безпосередньо кожного. У цьому контексті спікерка наголосила на важливості доступної юридичної мови як передумови ефективного застосування норм.

Аналізуючи вплив новел на судову практику, Ольга Ступак зауважила, що будь-які нові правові інститути неминуче проходитимуть етап апробації у суспільних відносинах. На її переконання, показником ефективності цих змін стане динаміка спорів, зокрема у сфері сімейних правовідносин: зменшення їх кількості свідчитиме про належну якість регулювання, тоді як зростання – про потребу подальшого доопрацювання норм. Водночас суддя звернула увагу на об’єктивне збільшення кількості сімейних спорів в умовах війни, що зумовлено роз’єднанням сімей та загальною вразливістю приватних відносин.

Ольга Ступак також звернула увагу на нові інститути у сфері сімейного права, зокрема розширення диспозитивності у врегулюванні відносин між подружжям і батьками щодо дітей. Суддя відзначила, що поява нових договорів, таких як договори про розподіл батьківської відповідальності чи встановлення режиму окремого проживання, неминуче породжуватиме нові категорії спорів, зокрема щодо їх дійсності та виконання. Водночас позитивним кроком вона назвала закріплення на рівні Кодексу принципу найкращих інтересів дитини, який уже сформувався у практиці Верховного Суду.

Підсумовуючи, Ольга Ступак окреслила низку проблемних аспектів, що потребують подальшого осмислення, серед яких – питання прихованого співвласника у майні подружжя, захист прав добросовісних набувачів, а також правовий режим фактичних сімейних відносин. Доповідачка також звернула увагу на нові складні категорії справ, пов’язані із сучасними об’єктами цивільних прав та чутливими етичними питаннями, які вже постають перед судами.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Орест Мандзій: що відомо про нове обличчя митної реформи в України

Призначення Ореста Мандзія головою Держмитної служби стало виконанням чергового структурного маяка МВФ та ключовим кроком до реформи митниці.

Із проєкту Цивільного кодексу вилучили норму про «небажання мати дітей» як підставу для розлучення

До Ради подали оновлений проєкт Цивільного кодексу без норм про репродуктивні підстави для розірвання шлюбу.

Штрафи і цифровий контроль: уряд і Рада по-різному бачать підхід до фінансових порушень

У Верховній Раді наголошують на потребі збалансувати штрафи та посилити ефективність фінансового контролю через цифровізацію.

Рейтинг ризику та аудит замість штрафів: Верховна Рада встановила нові правила перевірок бізнесу

Закон про держнагляд впроваджує нові інструменти захисту підприємців, такі як зупинка бізнесу лише через суд та право на консультацію.

Лотерейний ринок переводять у «онлайн-контроль»: усі етапи фіксуватимуть в режимі реального часу

Державне агентство ПлейСіті запускає ІТ-систему контролю за лотереями.

