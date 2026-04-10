Выплаты 1500 грн в апреле: кому уже поступили средства и когда ждать другим
В Украине с 1 апреля приступили к начислению помощи в размере 1500 грн для социально уязвимых групп населения. Речь идет о стариках, лицах с инвалидностью, малообеспеченных домохозяйствах, получателях базовых социальных выплат, внутренне перемещенных лиц, а также многодетных семьях и матерях, которые воспитывают детей самостоятельно.
Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Пенсионный фонд Украины уже осуществил выплаты для 9,7 млн пенсионеров: для 8 млн из них средства поступили на банковские счета, для 1,7 млн поступают через "Укрпочту".
Свириденко отметила, что выплаты еще для 1,6 млн. получателей социальных пособий будут профинансированы до конца недели. Для всех получателей выплаты поступят до конца апреля.
В общей сложности выплату получат 13 млн человек.
в Украине стартовала выплата единовременного пособия в размере 1500 гривен для пенсионеров и уязвимых категорий населения.
