Выплаты 1500 грн в апреле: кому уже поступили средства и когда ждать другим

17:30, 10 апреля 2026
В Украине с 1 апреля приступили к начислению помощи в размере 1500 грн для социально уязвимых групп населения. Речь идет о стариках, лицах с инвалидностью, малообеспеченных домохозяйствах, получателях базовых социальных выплат, внутренне перемещенных лиц, а также многодетных семьях и матерях, которые воспитывают детей самостоятельно.

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Пенсионный фонд Украины уже осуществил выплаты для 9,7 млн ​​пенсионеров: для 8 млн из них средства поступили на банковские счета, для 1,7 млн ​​поступают через "Укрпочту".

Свириденко отметила, что выплаты еще для 1,6 млн. получателей социальных пособий будут профинансированы до конца недели. Для всех получателей выплаты поступят до конца апреля.

В общей сложности выплату получат 13 млн человек.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Украине стартовала выплата единовременного пособия в размере 1500 гривен для пенсионеров и уязвимых категорий населения.

Лента новостей

