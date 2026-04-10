Выплаты 1500 грн в апреле: кому уже поступили средства и когда ждать другим

Юлия Свириденко сообщила, что Пенсионный фонд уже осуществил выплаты для 9,7 млн. пенсионеров: около 8 млн. получили средства на банковские счета, еще 1,7 млн. — через Укрпочту.

В Украине с 1 апреля приступили к начислению помощи в размере 1500 грн для социально уязвимых групп населения. Речь идет о стариках, лицах с инвалидностью, малообеспеченных домохозяйствах, получателях базовых социальных выплат, внутренне перемещенных лиц, а также многодетных семьях и матерях, которые воспитывают детей самостоятельно.

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Пенсионный фонд Украины уже осуществил выплаты для 9,7 млн ​​пенсионеров: для 8 млн из них средства поступили на банковские счета, для 1,7 млн ​​поступают через "Укрпочту".

Свириденко отметила, что выплаты еще для 1,6 млн. получателей социальных пособий будут профинансированы до конца недели. Для всех получателей выплаты поступят до конца апреля.

В общей сложности выплату получат 13 млн человек.

