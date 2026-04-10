Виплати 1500 грн у квітні: кому вже надійшли кошти та коли чекати іншим

17:30, 10 квітня 2026
В Україні з 1 квітня розпочали нарахування допомоги у розмірі 1500 грн для соціально вразливих груп населення. Йдеться про людей похилого віку, осіб з інвалідністю, малозабезпечені домогосподарства, отримувачів базових соціальних виплат, внутрішньо переміщених осіб, а також багатодітні родини та матерів, які виховують дітей самостійно.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Пенсійний фонд України вже здійснив виплати для 9,7 млн пенсіонерів: для 8 млн з них кошти надійшли на банківські рахунки, для 1,7 млн надходять через "Укрпошту".

Свириденко зазначила, що виплати ще для 1,6 млн отримувачів соціальних допомог будуть профінансовані до кінця тижня. Для всіх отримувачів виплати надійдуть до кінця квітня.

Загалом виплату отримають 13 млн людей.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Україні стартувала виплата одноразової грошової допомоги у розмірі 1500 гривень для пенсіонерів та вразливих категорій населення.

