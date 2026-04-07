  Суспільство

В Україні розпочали виплати по 1500 грн для пенсіонерів та громадян: хто отримає гроші у квітні

15:40, 7 квітня 2026
В Україні стартувала виплата одноразової грошової допомоги у розмірі 1500 гривень для пенсіонерів та вразливих категорій населення. Про це повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

За його словами, виплати здійснюватимуться протягом квітня. Кошти надходитимуть двома способами: на банківські рахунки — вже цього тижня, а для тих, хто отримує пенсії через Укрпошту — разом із пенсією у встановлені дні.

Міністр зазначив, що допомога не є цільовою, тому її можна використовувати на будь-які потреби без обмежень.

Як вказували у Мінсоцполітики раніше, програмою планується охопити орієнтовно 13 мільйонів українців. Серед отримувачів доплати:

  • пенсіонери за віком, пенсіонери по інвалідності, одержувачі пенсії у зв'язку із втратою годувальника, пенсіонери за вислугу років, які мають право на пенсію за віком. Розмір пенсії не має перевищувати 25 595 гривень. Для ветеранів війни, які приймали участь у захисті України з 2014 року, особам з числа ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС 1500 грн надаватиметься незалежно від розміру отримуваної пенсії;
  • одержувачі державної допомоги/компенсації (у т.ч. встановлені на кожного одержувача допомоги/компенсації):
  • на проживання з числа ВПО;
  • як малозабезпечена родина;
  • базової соціальної допомоги;
  • як особи, які не мають права на пенсію та отримали право на допомогу після 65 років,
  • як особи, які не мають права на пенсію з числа осіб з інвалідністю, та утриманці померлого годувальника, який не отримав права на пенсію;
  • які проживають разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу;
  • особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю;
  • на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;
  • одинокі матері;
  • діти, над якими встановлено опіку чи піклування;
  • діті, хворі на важкі перинатальні ураження нервової системи;
  • діти, батьки яких ухиляються від сплати аліментів;
  • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, у тому числі з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях.

