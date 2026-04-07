В Украине начали выплаты по 1500 грн для пенсионеров и граждан: кто получит деньги в апреле

15:40, 7 апреля 2026
В Украине стартовала выплата одноразовой денежной помощи в размере 1500 гривен для пенсионеров и уязвимых категорий населения. Об этом сообщил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

По его словам, выплаты будут осуществляться в течение апреля. Средства будут поступать двумя способами: на банковские счета — уже на этой неделе, а для тех, кто получает пенсии через Укрпочту — вместе с пенсией в установленные дни.

Министр отметил, что помощь не является целевой, поэтому ее можно использовать на любые нужды без ограничений.

Как отмечали в Минсоцполитики ранее, программой планируется охватить ориентировочно 13 миллионов украинцев. Среди получателей доплаты:

  • пенсионеры по возрасту, пенсионеры по инвалидности, получатели пенсии в связи с потерей кормильца, пенсионеры за выслугу лет, имеющие право на пенсию по возрасту. Размер пенсии не должен превышать 25 595 гривен. Для ветеранов войны, принимавших участие в защите Украины с 2014 года, лиц из числа ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС 1500 грн будут предоставляться независимо от размера получаемой пенсии;
  • получатели государственной помощи/компенсации (в т.ч. установленные на каждого получателя помощи/компенсации):
  • на проживание из числа ВПЛ;
  • как малообеспеченная семья;
  • базовой социальной помощи;
  • как лица, не имеющие права на пенсию и получившие право на помощь после 65 лет,
  • как лица, не имеющие права на пенсию из числа лиц с инвалидностью, и иждивенцы умершего кормильца, который не получил права на пенсию;
  • проживающие вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства;
  • лица с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью;
  • на детей, воспитывающихся в многодетных семьях;
  • одинокие матери;
  • дети, над которыми установлена опека или попечительство;
  • дети, больные тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы;
  • дети, родители которых уклоняются от уплаты алиментов;
  • дети-сироты и дети, лишенные родительского попечения, лица из их числа, в том числе с инвалидностью, которые находятся в детских домах семейного типа и приемных семьях.

