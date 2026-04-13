  В Украине

Как подать сканкопии трудовой книжки в Пенсионный фонд: пошаговое разъяснение

13:20, 13 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Оцифровка необходима для учета стажа до 2004 года, который отсутствует в государственном реестре.
Как подать сканкопии трудовой книжки в Пенсионный фонд: пошаговое разъяснение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинцы могут самостоятельно подать сканкопии трудовой книжки для ее оцифровки через вебпортал Пенсионного фонда. Это необходимо для учета стажа, приобретенного до 2004 года, который не отражен в государственном реестре.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Зачем оцифровывать трудовую книжку

Оцифрованная трудовая книжка содержит информацию о приеме на работу, переводе, увольнении и других изменениях в трудовой деятельности.

Данные о стаже после 1 января 2004 года уже есть в реестре застрахованных лиц, поскольку формируются на основании отчетности работодателей. В то же время информацию о трудовой деятельности до этой даты необходимо дополнительно внести путем оцифровки бумажных документов.

Кто может подать документы

Сканкопии трудовой книжки могут подать:

  • работодатель;
  • сам застрахованный человек.

Подача осуществляется через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Требования к сканкопиям

Чтобы документы приняли к обработке, они должны соответствовать техническим требованиям:

Сканирование осуществляется с оригиналов в цветном формате. Изображения должны быть четкими и содержать все реквизиты — название, номер, дату, подписи и печати.

Файлы необходимо сохранять в форматах JPG или PDF. Размер каждого файла не должен превышать 1 МБ, а рекомендуемое качество сканирования — 300 dpi.

Как подать сканкопии онлайн

Для самостоятельной подачи необходимо выполнить несколько шагов.

Сначала нужно авторизоваться на портале Пенсионного фонда с помощью квалифицированной электронной подписи или Дия.Подпись.

После этого в разделе коммуникаций выбрать вкладку, касающуюся трудовых отношений, и проверить или заполнить персональные данные, а также дать согласие на их обработку.

Далее следует загрузить сканкопии всех заполненных страниц трудовой книжки в хронологическом порядке и подписать заявление перед отправкой.

Статус рассмотрения можно отслеживать в разделе «Мои обращения».

Какие еще документы можно добавить

Для подтверждения отдельных периодов стажа допускается загрузка других документов. В частности, военного билета, документов об образовании (с приложениями), свидетельства о рождении ребенка или других подтверждений трудовой деятельности.

В случае изменения персональных данных необходимо добавить документы, которые это подтверждают — например, свидетельство о браке или изменении имени.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд ПФУ трудовая книжка трудовые отношения

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]