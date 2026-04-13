Как подать сканкопии трудовой книжки в Пенсионный фонд: пошаговое разъяснение

Оцифровка необходима для учета стажа до 2004 года, который отсутствует в государственном реестре.

Украинцы могут самостоятельно подать сканкопии трудовой книжки для ее оцифровки через вебпортал Пенсионного фонда. Это необходимо для учета стажа, приобретенного до 2004 года, который не отражен в государственном реестре.

Зачем оцифровывать трудовую книжку

Оцифрованная трудовая книжка содержит информацию о приеме на работу, переводе, увольнении и других изменениях в трудовой деятельности.

Данные о стаже после 1 января 2004 года уже есть в реестре застрахованных лиц, поскольку формируются на основании отчетности работодателей. В то же время информацию о трудовой деятельности до этой даты необходимо дополнительно внести путем оцифровки бумажных документов.

Кто может подать документы

Сканкопии трудовой книжки могут подать:

работодатель;

сам застрахованный человек.

Подача осуществляется через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Требования к сканкопиям

Чтобы документы приняли к обработке, они должны соответствовать техническим требованиям:

Сканирование осуществляется с оригиналов в цветном формате. Изображения должны быть четкими и содержать все реквизиты — название, номер, дату, подписи и печати.

Файлы необходимо сохранять в форматах JPG или PDF. Размер каждого файла не должен превышать 1 МБ, а рекомендуемое качество сканирования — 300 dpi.

Как подать сканкопии онлайн

Для самостоятельной подачи необходимо выполнить несколько шагов.

Сначала нужно авторизоваться на портале Пенсионного фонда с помощью квалифицированной электронной подписи или Дия.Подпись.

После этого в разделе коммуникаций выбрать вкладку, касающуюся трудовых отношений, и проверить или заполнить персональные данные, а также дать согласие на их обработку.

Далее следует загрузить сканкопии всех заполненных страниц трудовой книжки в хронологическом порядке и подписать заявление перед отправкой.

Статус рассмотрения можно отслеживать в разделе «Мои обращения».

Какие еще документы можно добавить

Для подтверждения отдельных периодов стажа допускается загрузка других документов. В частности, военного билета, документов об образовании (с приложениями), свидетельства о рождении ребенка или других подтверждений трудовой деятельности.

В случае изменения персональных данных необходимо добавить документы, которые это подтверждают — например, свидетельство о браке или изменении имени.

