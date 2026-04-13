Як подати сканкопії трудової книжки до Пенсійного фонду: покрокове роз’яснення

13:20, 13 квітня 2026
Оцифрування необхідне для врахування стажу до 2004 року, який відсутній у державному реєстрі.
Українці можуть самостійно подати сканкопії трудової книжки для її оцифрування через вебпортал Пенсійного фонду. Це потрібно для врахування стажу, набутого до 2004 року, який не відображений у державному реєстрі.

Навіщо оцифровувати трудову книжку

Оцифрована трудова книжка містить інформацію про прийняття на роботу, переведення, звільнення та інші зміни у трудовій діяльності.

Дані про стаж після 1 січня 2004 року вже є в реєстрі застрахованих осіб, оскільки формуються на підставі звітності роботодавців. Натомість інформацію про трудову діяльність до цієї дати потрібно додатково внести шляхом оцифрування паперових документів.

Хто може подати документи

Сканкопії трудової книжки можуть подати:

  • роботодавець;
  • сама застрахована особа.

Подання здійснюється через вебпортал електронних послуг Пенсійний фонд України.

Вимоги до сканкопії

Щоб документи прийняли до обробки, вони мають відповідати технічним вимогам:

Сканування здійснюється з оригіналів у кольоровому форматі. Зображення повинні бути чіткими та містити всі реквізити — назву, номер, дату, підписи та печатки.

Файли необхідно зберігати у форматах JPG або PDF. Розмір кожного файлу не має перевищувати 1 МБ, а рекомендована якість сканування — 300 dpi.

Як подати сканкопії онлайн

Для самостійного подання потрібно виконати кілька кроків.

Спочатку необхідно авторизуватися на порталі Пенсійного фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису або Дія.Підпису.

Після цього у розділі комунікацій обрати вкладку, що стосується трудових відносин, і перевірити або заповнити персональні дані, а також надати згоду на їх обробку.

Далі слід завантажити сканкопії всіх заповнених сторінок трудової книжки у хронологічному порядку та підписати заяву перед відправленням.

Статус розгляду можна відстежити у розділі «Мої звернення».

Які ще документи можна додати

Для підтвердження окремих періодів стажу допускається завантаження інших документів. Зокрема, військового квитка, документів про освіту (з додатками), свідоцтва про народження дитини або інших підтверджень трудової діяльності.

У разі зміни персональних даних потрібно додати документи, що це підтверджують — наприклад, свідоцтво про шлюб чи зміну імені.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Кадастр помиляється — власник не винен

Верховний Суд підтвердив: кадастр не є первинним джерелом інформації, а лише відображає дані.

Робоча група обговорила фінмоніторинг, відповідальність та «контрольні закупівлі» в майбутньому законопроєкті про рієлторів

На засіданні робочої групи наголосили, що мізерні штрафи за роботу рієлторів без ФОП стимулюють їх вихід у тінь

Правова пастка для АРМА: чому конкурс на пошук управителя активів групи «ІДС Україна» може опинитися поза законом

Чому АРМА не може провести законний конкурс на управителя активами «ІДС Україна».

Мінрозвитку оприлюднило проєкт постанови, яка перетворює ТТН з паперової формальності на централізовану державну ІТ-систему

Нова система е-ТТН унеможливить корупцію на дорогах та реєстрацію «фіктивних» поїздок завдяки фіксації документів у хмарі до моменту виїзду авто.

Україна не має чіткого механізму відшкодування шкоди за неконституційні акти — як хочуть змінити

Пропозиції змін встановлюють строк звернення та загальні правила компенсацій за шкоду від неконституційних рішень.

