Як подати сканкопії трудової книжки до Пенсійного фонду: покрокове роз’яснення

Українці можуть самостійно подати сканкопії трудової книжки для її оцифрування через вебпортал Пенсійного фонду. Це потрібно для врахування стажу, набутого до 2004 року, який не відображений у державному реєстрі.

Навіщо оцифровувати трудову книжку

Оцифрована трудова книжка містить інформацію про прийняття на роботу, переведення, звільнення та інші зміни у трудовій діяльності.

Дані про стаж після 1 січня 2004 року вже є в реєстрі застрахованих осіб, оскільки формуються на підставі звітності роботодавців. Натомість інформацію про трудову діяльність до цієї дати потрібно додатково внести шляхом оцифрування паперових документів.

Хто може подати документи

Сканкопії трудової книжки можуть подати:

роботодавець;

сама застрахована особа.

Подання здійснюється через вебпортал електронних послуг Пенсійний фонд України.

Вимоги до сканкопії

Щоб документи прийняли до обробки, вони мають відповідати технічним вимогам:

Сканування здійснюється з оригіналів у кольоровому форматі. Зображення повинні бути чіткими та містити всі реквізити — назву, номер, дату, підписи та печатки.

Файли необхідно зберігати у форматах JPG або PDF. Розмір кожного файлу не має перевищувати 1 МБ, а рекомендована якість сканування — 300 dpi.

Як подати сканкопії онлайн

Для самостійного подання потрібно виконати кілька кроків.

Спочатку необхідно авторизуватися на порталі Пенсійного фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису або Дія.Підпису.

Після цього у розділі комунікацій обрати вкладку, що стосується трудових відносин, і перевірити або заповнити персональні дані, а також надати згоду на їх обробку.

Далі слід завантажити сканкопії всіх заповнених сторінок трудової книжки у хронологічному порядку та підписати заяву перед відправленням.

Статус розгляду можна відстежити у розділі «Мої звернення».

Які ще документи можна додати

Для підтвердження окремих періодів стажу допускається завантаження інших документів. Зокрема, військового квитка, документів про освіту (з додатками), свідоцтва про народження дитини або інших підтверджень трудової діяльності.

У разі зміни персональних даних потрібно додати документи, що це підтверджують — наприклад, свідоцтво про шлюб чи зміну імені.

