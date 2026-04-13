Зеленский поздравил Мадяра с победой в Венгрии и заявил о готовности к сотрудничеству

08:30, 13 апреля 2026
Владимир Зеленский подчеркнул, что важно, когда побеждает конструктивный подход.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Венгрии на выборах в парламент по результатам подсчета почти 99% голосов побеждает партия «Тиса» Петера Мадьяра.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Петера Мадяра и партию «Тиса» с убедительной победой на парламентских выборах в Венгрии.

«Поздравляю Петера Мадяра и партию TISZA с убедительной победой. Важно, когда побеждает конструктивный подход», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что Украина всегда стремилась к добрососедским отношениям со всеми в Европе и готова развивать сотрудничество с Венгрией.

«Европа и каждое европейское государство должны становиться сильнее, и миллионы европейцев стремятся к сотрудничеству и стабильности. Мы готовы к встречам и совместной конструктивной работе на благо обоих народов, а также ради мира, безопасности и стабильности в Европе», — добавил президент.

