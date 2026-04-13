Зеленський привітав з перемогою Мадяра в Угорщині та заявив про готовність до співпраці

Володимир Зеленський підкреслив, що важливо, коли перемагає конструктивний підхід.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Угорщині на виборах до парламенту за результатами підрахунку майже 99% голосів перемагає партія «Тиса» Петера Мадяра.

Президент України Володимир Зеленський привітав Петера Мадяра і партію «Тиса» з переконливою перемогою на парламентських виборах в Угорщині.

«Вітаю Петера Мадяра та партію TISZA з переконливою перемогою. Важливо, коли перемагає конструктивний підхід», - сказав він.

Глава держави підкреслив, що Україна завжди прагнула добросусідських відносин з усіма у Європі, і готова розвивати співпрацю з Угорщиною.

«Європа та кожна європейська держава мають ставати сильнішими, і мільйони європейців прагнуть співпраці та стабільності. Ми готові до зустрічей і спільної конструктивної роботи на благо обох народів, а також заради миру, безпеки та стабільності у Європі», – додав президент.

