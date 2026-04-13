Формы оценки повседневного функционирования: когда проводится очно, дистанционно или заочно

Министерство здравоохранения Украины напомнило, что в системе оценки повседневного функционирования лица предусмотрено четыре формы проведения оценки: очная, дистанционная, выездная и заочная.

Формат рассмотрения дела определяют с учетом состояния здоровья человека, поданных документов и критериев, установленных постановлением КМУ от 15.11.2024 № 1338.

В Минздраве отметили:

▪️ Очная форма предусматривает личное участие человека в рассмотрении дела в учреждении здравоохранения, где создана экспертная команда.

▪️ Дистанционная форма проводится с использованием методов и средств телемедицины — в частности, если человек находится за границей или обращение касается обновления рекомендаций или изменения причины инвалидности.

▪️ Заочная форма возможна в определенных постановлением случаях, если человек не сообщил о желании присутствовать во время оценки. В таком случае дело рассматривают на основании поданных документов.

▪️ Рассмотрение по месту пребывания или лечения лица применяется, если человек имеет документально подтвержденные трудности с передвижением или в отдельных случаях длительного стационарного лечения.

Форму рассмотрения определяют в соответствии с критериями, установленными законодательством. В то же время дополнительно в направлении на оценку может быть указана желаемая форма рассмотрения — со слов пациента.

