  1. В Украине

Формы оценки повседневного функционирования: когда проводится очно, дистанционно или заочно

11:49, 13 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Дистанционная форма проводится с использованием методов и средств телемедицины — в частности, если человек находится за границей или обращение касается обновления рекомендаций или изменения причины инвалидности.
Формы оценки повседневного функционирования: когда проводится очно, дистанционно или заочно
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство здравоохранения Украины напомнило, что в системе оценки повседневного функционирования лица предусмотрено четыре формы проведения оценки: очная, дистанционная, выездная и заочная.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Формат рассмотрения дела определяют с учетом состояния здоровья человека, поданных документов и критериев, установленных постановлением КМУ от 15.11.2024 № 1338.

В Минздраве отметили:

▪️ Очная форма предусматривает личное участие человека в рассмотрении дела в учреждении здравоохранения, где создана экспертная команда.

▪️ Дистанционная форма проводится с использованием методов и средств телемедицины — в частности, если человек находится за границей или обращение касается обновления рекомендаций или изменения причины инвалидности.

▪️ Заочная форма возможна в определенных постановлением случаях, если человек не сообщил о желании присутствовать во время оценки. В таком случае дело рассматривают на основании поданных документов.

▪️ Рассмотрение по месту пребывания или лечения лица применяется, если человек имеет документально подтвержденные трудности с передвижением или в отдельных случаях длительного стационарного лечения.

Форму рассмотрения определяют в соответствии с критериями, установленными законодательством. В то же время дополнительно в направлении на оценку может быть указана желаемая форма рассмотрения — со слов пациента.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Минздрав

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]