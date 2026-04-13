Форми оцінювання повсякденного функціонування: коли проводиться очно, дистанційно або заочно
Міністерство охорони здоров'я України нагадало, що у системі оцінювання повсякденного функціонування особи передбачено чотири форми проведення оцінювання: очну, дистанційну, виїзну та заочну.
Формат розгляду справи визначають з урахуванням стану здоров’я людини, поданих документів і критеріїв, установлених постановою КМУ від 15.11.2024 № 1338.
У МОЗ зазначили:
▪️ Очна форма передбачає особисту участь людини в розгляді справи в закладі охорони здоров’я, де утворена експертна команда.
▪️ Дистанційна форма проводиться з використанням методів і засобів телемедицини — зокрема, якщо людина перебуває за кордоном або звернення стосується оновлення рекомендацій чи зміни причини інвалідності.
▪️ Заочна форма можлива у визначених постановою випадках, якщо людина не повідомила про бажання бути присутньою під час оцінювання. У такому разі справу розглядають на підставі поданих документів.
▪️ Розгляд за місцем перебування або лікування особи застосовується, якщо людина має документально підтверджені труднощі з пересуванням або в окремих випадках тривалого стаціонарного лікування.
Форму розгляду визначають відповідно до критеріїв, установлених законодавством. Водночас додатково в направленні на оцінювання може бути зазначена бажана форма розгляду — зі слів пацієнта.
