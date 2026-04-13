  1. В Україні

Форми оцінювання повсякденного функціонування: коли проводиться очно, дистанційно або заочно

11:49, 13 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство охорони здоров'я України нагадало, що у системі оцінювання повсякденного функціонування особи передбачено чотири форми проведення оцінювання: очну, дистанційну, виїзну та заочну.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Формат розгляду справи визначають з урахуванням стану здоров’я людини, поданих документів і критеріїв, установлених постановою КМУ від 15.11.2024 № 1338.

У МОЗ зазначили:

▪️ Очна форма передбачає особисту участь людини в розгляді справи в закладі охорони здоров’я, де утворена експертна команда.

▪️ Дистанційна форма проводиться з використанням методів і засобів телемедицини — зокрема, якщо людина перебуває за кордоном або звернення стосується оновлення рекомендацій чи зміни причини інвалідності.

▪️ Заочна форма можлива у визначених постановою випадках, якщо людина не повідомила про бажання бути присутньою під час оцінювання. У такому разі справу розглядають на підставі поданих документів.

▪️ Розгляд за місцем перебування або лікування особи застосовується, якщо людина має документально підтверджені труднощі з пересуванням або в окремих випадках тривалого стаціонарного лікування.

Форму розгляду визначають відповідно до критеріїв, установлених законодавством. Водночас додатково в направленні на оцінювання може бути зазначена бажана форма розгляду — зі слів пацієнта.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МОЗ

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]