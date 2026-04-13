  1. В Украине

Оклады от 37 до 49 тысяч гривен: АП ВАКС сообщила о наличии вакантных должностей

15:25, 13 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В АП ВАКС ищут заведующего сектором и главного специалиста.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда сообщила о наличии двух вакантных должностей.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В настоящее время вакантны должности сектора судебной статистики и обобщения судебной практики отдела документооборота (канцелярия), судебной статистики и обобщения судебной практики управления по организационному обеспечению Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда:

  • заведующий сектором
  • главный специалист.

«Ждем ваши резюме с указанием в теме письма должности до 17:00 27 апреля 2026 года включительно на адрес электронной почты: [email protected]

После обработки резюме уведомления о приглашении на собеседование будут направлены отобранным участникам», — заявили в АП ВАКС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВАКС Апелляционная палата ВАКС

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]