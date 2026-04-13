Оклади від 37 до 49 тисяч гривень: АП ВАКС повідомила про наявність вакантних посад

15:25, 13 квітня 2026
У АП ВАКС шукають завідувача сектору та головного спеціаліста.
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду повідомила про наявність двох вакантних посад.

Наразі вакантні посади сектору судової статистики та узагальнення судової практики відділу документообігу (канцелярія), судової статистики та узагальнення судової практики управління з організаційного забезпечення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду:

  • завідувач сектору
  • головний спеціаліст.

«Чекаємо на ваші резюме із зазначенням у темі листа посади до 17:00 27 квітня 2026 року включно на адресу електронної пошти: [email protected]

Після опрацювання резюме повідомлення про запрошення на співбесіду будуть надіслані відібраним учасникам»,  - заявили у АП ВАКС.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

В Україні пропонують щорічно відзначати День Української Правової Традиції

У Верховній Раді зареєстровано проєкт Постанови, що встановлює для юристів нову пам’ятну дату.

Кадастр помиляється — власник не винен

Верховний Суд підтвердив: кадастр не є первинним джерелом інформації, а лише відображає дані.

Робоча група обговорила фінмоніторинг, відповідальність та «контрольні закупівлі» в майбутньому законопроєкті про рієлторів

На засіданні робочої групи наголосили, що мізерні штрафи за роботу рієлторів без ФОП стимулюють їх вихід у тінь

Правова пастка для АРМА: чому конкурс на пошук управителя активів групи «ІДС Україна» може опинитися поза законом

Чому АРМА не може провести законний конкурс на управителя активами «ІДС Україна».

Мінрозвитку оприлюднило проєкт постанови, яка перетворює ТТН з паперової формальності на централізовану державну ІТ-систему

Нова система е-ТТН унеможливить корупцію на дорогах та реєстрацію «фіктивних» поїздок завдяки фіксації документів у хмарі до моменту виїзду авто.

