  1. В Украине

Минобороны сможет быстро закупать инновационную продукцию по упрощенной процедуре

11:31, 13 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Правительство запускает новую модель закупок.
Фото: armyinform.com.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров запустил экспериментальный проект, который позволяет быстро закупать, тестировать и внедрять инновационные решения для нужд обороны. Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

«Ранее не существовало процедуры, которая позволяла бы Минобороны закупать инновации для тестирования в войсках. Инновации попадали в войска несистемно», — заявил он.

Ключевые изменения:

  1. Минобороны имеет право быстро закупать инновационную продукцию по упрощенной процедуре.
  2. Подразделения ВСУ получают инновации для боевого тестирования и принимают решение об их эффективности.
  3. Проверенные в бою решения получают путь для включения в потребность на поставку.

«Этот проект вместе с предыдущими изменениями относительно нового подхода к оборонным закупкам БпЛА имеет целью обеспечить войска только проверенной на эффективность техникой.

Речь идёт об инновационных товарах, технологиях, программном обеспечении и решениях, которые могут усилить способности войска уже сейчас.

Это позволяет сократить путь от разработки до применения, быстрее реагировать на потребности фронта и выстроить системную обратную связь между военными и разработчиками.

Наша задача — чтобы самые эффективные технологии максимально быстро попадали в войско и масштабировались», — добавил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Минобороны Михаил Федоров

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Правовая ловушка для АРМА: почему конкурс на поиск управляющего активами группы «ИДС Украина» может оказаться вне закона

Почему АРМА не может провести законный конкурс на управляющего активами «ИДС Украина».

Минразвития обнародовало проект постановления, которое превращает ТТН из бумажной формальности в централизованную государственную ИТ-систему

Новая система е-ТТН сделает невозможной коррупцию на дорогах и регистрацию «фиктивных» поездок благодаря фиксации документов в облаке до момента выезда авто.

Украина не имеет чёткого механизма возмещения вреда за неконституционные акты — как это хотят изменить

Предложения изменений устанавливают срок обращения и общие правила компенсации за вред, причинённый неконституционными решениями.

Парламент готовит новые праздники для украинцев: какие памятные даты хотят официально закрепить

В Раде появились инициативы новых государственных дат.

Девять проблем судебной системы, которые должна решить новая Антикоррупционная стратегия

Кабмин получил проект новой Антикоррупционной стратегии, идентифицирующий 146 проблем, стоящих на пути государства к прозрачности и верховенству права.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]