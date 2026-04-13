Минобороны сможет быстро закупать инновационную продукцию по упрощенной процедуре
Кабинет Министров запустил экспериментальный проект, который позволяет быстро закупать, тестировать и внедрять инновационные решения для нужд обороны. Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.
«Ранее не существовало процедуры, которая позволяла бы Минобороны закупать инновации для тестирования в войсках. Инновации попадали в войска несистемно», — заявил он.
Ключевые изменения:
- Минобороны имеет право быстро закупать инновационную продукцию по упрощенной процедуре.
- Подразделения ВСУ получают инновации для боевого тестирования и принимают решение об их эффективности.
- Проверенные в бою решения получают путь для включения в потребность на поставку.
«Этот проект вместе с предыдущими изменениями относительно нового подхода к оборонным закупкам БпЛА имеет целью обеспечить войска только проверенной на эффективность техникой.
Речь идёт об инновационных товарах, технологиях, программном обеспечении и решениях, которые могут усилить способности войска уже сейчас.
Это позволяет сократить путь от разработки до применения, быстрее реагировать на потребности фронта и выстроить системную обратную связь между военными и разработчиками.
Наша задача — чтобы самые эффективные технологии максимально быстро попадали в войско и масштабировались», — добавил он.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.