  1. В Україні

Міноборони зможе швидко закуповувати інноваційну продукцію за спрощеною процедурою

11:31, 13 квітня 2026
Уряд запускає нову модель закупівель.
Фото: armyinform.com.ua
Кабінет Міністрів запустив експериментальний проєкт, який дає змогу швидко закуповувати, тестувати та впроваджувати інноваційні рішення для потреб оборони. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

«Раніше не існувало процедури, яка дозволяла б Міноборони закуповувати інновації для тестування у військах. Інновації потрапляли у війська несистемно», - заявив він.

Ключові зміни:

1. Міноборони має право швидко закуповувати інноваційну продукцію за спрощеною процедурою.

2. Підрозділи ЗСУ отримують інновації для бойового тестування й ухвалюють рішення щодо їх ефективності.

3. Перевірені в бою рішення отримують шлях для включення в потребу на постачання.

«Цей проєкт разом із попередніми змінами щодо нового підходу до оборонних закупівель БпЛА має на меті забезпечити війська лише перевіреною на ефективність технікою.

Ідеться про інноваційні товари, технології, програмне забезпечення та рішення, які можуть посилити спроможності війська вже зараз.

Це дає змогу скоротити шлях від розробки до застосування, швидше реагувати на потреби фронту та вибудувати системний зворотний зв’язок між військовими й розробниками.

Наше завдання — щоб найефективніші технології максимально швидко потрапляли у військо та масштабувалися», - додав він.

Міноборони Михайло Федоров

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Правова пастка для АРМА: чому конкурс на пошук управителя активів групи «ІДС Україна» може опинитися поза законом

Чому АРМА не може провести законний конкурс на управителя активами «ІДС Україна».

Мінрозвитку оприлюднило проєкт постанови, яка перетворює ТТН з паперової формальності на централізовану державну ІТ-систему

Нова система е-ТТН унеможливить корупцію на дорогах та реєстрацію «фіктивних» поїздок завдяки фіксації документів у хмарі до моменту виїзду авто.

Україна не має чіткого механізму відшкодування шкоди за неконституційні акти — як хочуть змінити

Пропозиції змін встановлюють строк звернення та загальні правила компенсацій за шкоду від неконституційних рішень.

Парламент готує нові свята для українців: які памʼятні дати хочуть офіційно закріпити

У Раді з’явилися ініціативи нових державних дат.

Дев’ять проблем судоустрою, які має розв’язати нова Антикорупційна стратегія

Кабмін отримав проєкт нової Антикорупційної стратегії, що ідентифікує 146 проблем, які стоять на шляху держави до прозорості та верховенства права.

