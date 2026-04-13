Міноборони зможе швидко закуповувати інноваційну продукцію за спрощеною процедурою

Уряд запускає нову модель закупівель.

Кабінет Міністрів запустив експериментальний проєкт, який дає змогу швидко закуповувати, тестувати та впроваджувати інноваційні рішення для потреб оборони. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

«Раніше не існувало процедури, яка дозволяла б Міноборони закуповувати інновації для тестування у військах. Інновації потрапляли у війська несистемно», - заявив він.

Ключові зміни:

1. Міноборони має право швидко закуповувати інноваційну продукцію за спрощеною процедурою.

2. Підрозділи ЗСУ отримують інновації для бойового тестування й ухвалюють рішення щодо їх ефективності.

3. Перевірені в бою рішення отримують шлях для включення в потребу на постачання.

«Цей проєкт разом із попередніми змінами щодо нового підходу до оборонних закупівель БпЛА має на меті забезпечити війська лише перевіреною на ефективність технікою.

Ідеться про інноваційні товари, технології, програмне забезпечення та рішення, які можуть посилити спроможності війська вже зараз.

Це дає змогу скоротити шлях від розробки до застосування, швидше реагувати на потреби фронту та вибудувати системний зворотний зв’язок між військовими й розробниками.

Наше завдання — щоб найефективніші технології максимально швидко потрапляли у військо та масштабувалися», - додав він.

