ГНС внедряет цифровую трансформацию и новую модель налогового администрирования

ГНС совместно с Казначейством США работает над трансформацией налоговой системы на 2026-2027 годы.

Представители Государственной налоговой службы совместно с международными партнёрами обсудили формирование новой модели работы налоговой службы и определили ключевые этапы её внедрения на 2026–2027 годы.

Встречи прошли при участии исполняющей обязанности главы ГНС Леси Карнаух, команды Офиса технической помощи Казначейства США, в частности заместителя директора Парвины Шамсиевой-Коэн, проектного менеджера Филипа Бренда, а также представителей Посольства США в Украине.

По словам Леси Карнаух, в январе 2026 года ГНС возобновила сотрудничество с Офисом технической помощи ещё на два года с целью реализации комплексных реформ.

В ходе нескольких дней работы стороны проанализировали действующие процессы и выработали конкретные решения — как уже внедрённые, так и запланированные. В частности, речь шла о регистрации налогоплательщиков, проведении аудита, управлении налоговым долгом, обслуживании плательщиков и развитии налоговых сервисов, сообщили в ГНС.

Как подчеркнула глава ГНС, сотрудничество носит прикладной характер и направлено на поддержку системных изменений в налоговом администрировании, цифровизацию процедур и внедрение современных подходов к управлению рисками и повышению качества сервисов для плательщиков.

Направление цифровой трансформации

По словам Леси Карнаух, речь идёт не только о внедрении современных ИТ-решений, но и о комплексном изменении подходов к администрированию налогов. Все процессы должны быть прозрачными, управляемыми и ориентированными на потребности плательщика.

При поддержке международных партнёров ГНС уже внедрила современные инструменты управления проектами и изменениями, что позволило перейти к более структурированной и масштабируемой трансформации.

Картирование бизнес-процессов ГНС

«Приоритет будет отдаваться прежде всего ключевым рабочим потокам. Мы уже начали детальный анализ процедур регистрации плательщиков, аудита, взыскания налогового долга и предоставления услуг», — отметила и. о. главы ГНС.

Отдельное направление — картирование и оптимизация процессов регистрации налогоплательщиков, а также подготовка технических решений для модернизации Электронного кабинета.

Ещё одно важное направление взаимодействия — развитие аналитических инструментов. В частности, продолжается разработка ИТ-платформы ITARIS для автоматизированного анализа налоговых рисков в сфере международного налогообложения. Система существенно сократит время обработки данных и повысит эффективность контроля за международными финансовыми операциями.

Значительное внимание участники встреч уделили внедрению риск-ориентированных подходов (CRM), развитию электронных сервисов, антикоррупционных механизмов, кадрового потенциала, применению современных аналитических инструментов, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта.

«Развитие CRM — это ключ к построению доверительной модели взаимодействия с плательщиками. Мы стремимся к тому, чтобы контроль основывался на рисках и аналитике, а добросовестный бизнес получал максимум сервиса и минимум вмешательства», — отметила Леся Карнаух.

В рамках сотрудничества ГНС и ОТД продолжается и развитие направления управления налоговым долгом: уже внедрена электронная отправка платёжных инструкций и подготовлены решения для автоматизации процессов взыскания.

Делегация ОТД Департамента казначейства США также ознакомилась с работой Офиса налоговых консультантов в Киеве. В целом этот сервис становится всё более востребованным среди пользователей — на сегодня специалистами офисов уже предоставлено более 85 тысяч консультаций налогоплательщикам.

«Мы высоко ценим экспертную поддержку ОТД и роль международных партнёров во внедрении современных подходов к налоговому администрированию. Наше сотрудничество является структурированным, содержательным и чётко ориентированным на практический результат», — подчеркнула Леся Карнаух.

