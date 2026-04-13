ГНС внедряет цифровую трансформацию и новую модель налогового администрирования

16:18, 13 апреля 2026
ГНС совместно с Казначейством США работает над трансформацией налоговой системы на 2026-2027 годы.
Представители Государственной налоговой службы совместно с международными партнёрами обсудили формирование новой модели работы налоговой службы и определили ключевые этапы её внедрения на 2026–2027 годы.

Встречи прошли при участии исполняющей обязанности главы ГНС Леси Карнаух, команды Офиса технической помощи Казначейства США, в частности заместителя директора Парвины Шамсиевой-Коэн, проектного менеджера Филипа Бренда, а также представителей Посольства США в Украине.

По словам Леси Карнаух, в январе 2026 года ГНС возобновила сотрудничество с Офисом технической помощи ещё на два года с целью реализации комплексных реформ.

В ходе нескольких дней работы стороны проанализировали действующие процессы и выработали конкретные решения — как уже внедрённые, так и запланированные. В частности, речь шла о регистрации налогоплательщиков, проведении аудита, управлении налоговым долгом, обслуживании плательщиков и развитии налоговых сервисов, сообщили в ГНС.

Как подчеркнула глава ГНС, сотрудничество носит прикладной характер и направлено на поддержку системных изменений в налоговом администрировании, цифровизацию процедур и внедрение современных подходов к управлению рисками и повышению качества сервисов для плательщиков.

Направление цифровой трансформации

По словам Леси Карнаух, речь идёт не только о внедрении современных ИТ-решений, но и о комплексном изменении подходов к администрированию налогов. Все процессы должны быть прозрачными, управляемыми и ориентированными на потребности плательщика.

При поддержке международных партнёров ГНС уже внедрила современные инструменты управления проектами и изменениями, что позволило перейти к более структурированной и масштабируемой трансформации.

Картирование бизнес-процессов ГНС

«Приоритет будет отдаваться прежде всего ключевым рабочим потокам. Мы уже начали детальный анализ процедур регистрации плательщиков, аудита, взыскания налогового долга и предоставления услуг», — отметила и. о. главы ГНС.

Отдельное направление — картирование и оптимизация процессов регистрации налогоплательщиков, а также подготовка технических решений для модернизации Электронного кабинета.

Ещё одно важное направление взаимодействия — развитие аналитических инструментов. В частности, продолжается разработка ИТ-платформы ITARIS для автоматизированного анализа налоговых рисков в сфере международного налогообложения. Система существенно сократит время обработки данных и повысит эффективность контроля за международными финансовыми операциями.

Значительное внимание участники встреч уделили внедрению риск-ориентированных подходов (CRM), развитию электронных сервисов, антикоррупционных механизмов, кадрового потенциала, применению современных аналитических инструментов, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта.

«Развитие CRM — это ключ к построению доверительной модели взаимодействия с плательщиками. Мы стремимся к тому, чтобы контроль основывался на рисках и аналитике, а добросовестный бизнес получал максимум сервиса и минимум вмешательства», — отметила Леся Карнаух.

В рамках сотрудничества ГНС и ОТД продолжается и развитие направления управления налоговым долгом: уже внедрена электронная отправка платёжных инструкций и подготовлены решения для автоматизации процессов взыскания.

Делегация ОТД Департамента казначейства США также ознакомилась с работой Офиса налоговых консультантов в Киеве. В целом этот сервис становится всё более востребованным среди пользователей — на сегодня специалистами офисов уже предоставлено более 85 тысяч консультаций налогоплательщикам.

«Мы высоко ценим экспертную поддержку ОТД и роль международных партнёров во внедрении современных подходов к налоговому администрированию. Наше сотрудничество является структурированным, содержательным и чётко ориентированным на практический результат», — подчеркнула Леся Карнаух.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

В Украине предлагают ежегодно отмечать День Украинской Правовой Традиции

В Верховной Раде зарегистрирован проект Постановления, устанавливающий для юристов новую памятную дату.

Кадастр ошибается — владелец не виновен

Верховный Суд подтвердил: кадастр не является первичным источником информации, а лишь отражает данные.

Рабочая группа обговорила финмониторинг, ответственность и «контрольные закупки» в будущем законопроекте о риелторах

На заседании рабочей группы подчеркнули, что мизерные штрафы за работу риелторов без ФЛП стимулируют их уход в тень

Правовая ловушка для АРМА: почему конкурс на поиск управляющего активами группы «ИДС Украина» может оказаться вне закона

Почему АРМА не может провести законный конкурс на управляющего активами «ИДС Украина».

Минразвития обнародовало проект постановления, которое превращает ТТН из бумажной формальности в централизованную государственную ИТ-систему

Новая система е-ТТН сделает невозможной коррупцию на дорогах и регистрацию «фиктивных» поездок благодаря фиксации документов в облаке до момента выезда авто.

