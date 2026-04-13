ДПС впроваджує цифрову трансформацію та нову модель податкового адміністрування

ДПС спільно з Казначейством США працює над трансформацією податкової системи на 2026–2027 роки.

Представники Державної податкової служби разом із міжнародними партнерами обговорили формування нової моделі роботи податкової служби та визначили ключові етапи її впровадження на 2026–2027 роки.

Зустрічі відбулися за участі в. о. Голови ДПС Лесі Карнаух, команди Офісу технічної допомоги Казначейства США, зокрема заступниці директора Парвіни Шамсієвої-Коен, проєктного менеджера Філіпа Бренда, а також представників Посольства США в Україні.

За словами Лесі Карнаух, у січні 2026 року ДПС відновила співпрацю з Офісом технічної допомоги ще на два роки з метою реалізації комплексних реформ.

У межах кількаденної роботи сторони проаналізували чинні процеси та напрацювали конкретні рішення, як уже впроваджені, так і заплановані. Зокрема, йшлося про реєстрацію платників податків, проведення аудиту, управління податковим боргом, обслуговування платників і розвиток податкових сервісів, повідомили у ДПС.

Як наголосила очільниця ДПС, співпраця має прикладний характер і спрямована на підтримку системних змін у податковому адмініструванні, цифровізацію процедур та впровадження сучасних підходів до управління ризиками і підвищення якості сервісів для платників.

Напрям цифрової трансформації

За словами Лесі Карнаух, йдеться не лише про впровадження сучасних ІТ-рішень, а й комплексну зміну підходів до адміністрування податків. Всі процеси мають бути прозорі, керовані та орієнтовані на потреби платника.

За підтримки міжнародних партнерів ДПС уже впровадила сучасні інструменти управління проєктами та змінами, що дозволило перейти до більш структурованої та масштабованої трансформації.

Картографування бізнес-процесів ДПС

«Пріоритет надаватиметься насамперед ключовим робочим потокам. Ми вже розпочали детальний аналіз процедур реєстрації платників, аудиту, стягнення податкового боргу та надання послуг», – наголосила в. о. Голови ДПС.

Окремий напрям – картографування та оптимізація процесів реєстрації платників податків, а також підготовка технічних рішень для модернізації Електронного кабінету.

Ще один важливий напрям взаємодії – розвиток аналітичних інструментів. Зокрема, триває розробка ІТ-платформи ITARIS для автоматизованого аналізу податкових ризиків у сфері міжнародного оподаткування. Система суттєво скоротить час обробки даних та підвищить ефективність контролю за міжнародними фінансовими операціями.

Значну увагу учасники зустрічей приділили впровадженню ризик-орієнтованих підходів (CRM), розвитку електронних сервісів, антикорупційних механізмів, кадрового потенціалу, застосуванню сучасних аналітичних інструментів, зокрема із використанням технологій штучного інтелекту.

«Розвиток CRM – це ключ до побудови довірчої моделі взаємодії з платниками. Ми прагнемо, щоб контроль базувався на ризиках і аналітиці, а сумлінний бізнес отримував максимум сервісу та мінімум втручання», – зазначила Леся Карнаух.

У межах співпраці ДПС та ОТД триває й розвиток напряму управління податковим боргом: вже впроваджено електронне направлення платіжних інструкцій та підготовлено рішення для автоматизації процесів стягнення.

Делегація ОТД Департаменту казначейства США також ознайомилась з роботою Офісу податкових консультантів в Києві. Загалом цей сервіс стає все більш затребуваним серед користувачів – на сьогодні фахівцями Офісів вже надано понад 85 тисяч консультацій платникам.

«Ми високо цінуємо експертну підтримку ОТД та роль міжнародних партнерів у впровадженні сучасних підходів до податкового адміністрування. Наша співпраця є структурованою, змістовною та чітко орієнтованою на практичний результат», – підкреслила Леся Карнаух.

