Адвокат и сообщники под судом: в Киеве пытались присвоить элитные квартиры более чем на 25 млн гривен

В Киеве перед судом предстанет организованная группа во главе с адвокатом – их обвиняют в мошенническом завладении двумя квартирами стоимостью более 25 млн гривен.

В Киеве будут судить организованную группу во главе с адвокатом, которую обвиняют в мошенническом завладении элитной недвижимостью стоимостью более 25 млн гривен. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

По данным следствия, адвокат, представляя интересы супружеской пары — владельцев квартир, получил копии их документов и использовал их для реализации преступной схемы. Речь идет о двух квартирах общей площадью более 320 кв. м в жилых комплексах бизнес-класса на Осокорках и Печерске — на улицах Трускавецкой и Болсуновской.

Правоохранители установили, что обвиняемые подделали доверенности от имени владельцев и привлекли лиц, которые выдавали себя за них во время нотариальных действий. Таким образом они получили возможность распоряжаться имуществом.

В дальнейшем недвижимость передали в уставный капитал подконтрольной фиктивной компании с последующим переоформлением права собственности.

В рамках досудебного расследования на квартиры был наложен арест, в настоящее время они уже возвращены законным владельцам.

Действия обвиняемых квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности как мошенничество, подделка документов, легализация имущества и создание фиктивных предприятий.

