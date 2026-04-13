  1. В Украине

Адвокат и сообщники под судом: в Киеве пытались присвоить элитные квартиры более чем на 25 млн гривен

16:01, 13 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Киеве перед судом предстанет организованная группа во главе с адвокатом – их обвиняют в мошенническом завладении двумя квартирами стоимостью более 25 млн гривен.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве будут судить организованную группу во главе с адвокатом, которую обвиняют в мошенническом завладении элитной недвижимостью стоимостью более 25 млн гривен. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным следствия, адвокат, представляя интересы супружеской пары — владельцев квартир, получил копии их документов и использовал их для реализации преступной схемы. Речь идет о двух квартирах общей площадью более 320 кв. м в жилых комплексах бизнес-класса на Осокорках и Печерске — на улицах Трускавецкой и Болсуновской.

Правоохранители установили, что обвиняемые подделали доверенности от имени владельцев и привлекли лиц, которые выдавали себя за них во время нотариальных действий. Таким образом они получили возможность распоряжаться имуществом.

В дальнейшем недвижимость передали в уставный капитал подконтрольной фиктивной компании с последующим переоформлением права собственности.

В рамках досудебного расследования на квартиры был наложен арест, в настоящее время они уже возвращены законным владельцам.

Действия обвиняемых квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности как мошенничество, подделка документов, легализация имущества и создание фиктивных предприятий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]