Адвокат і спільники під судом: у Києві намагалися привласнити елітні квартири на понад 25 млн гривень

У Києві перед судом постане організована група на чолі з адвокатом – їх обвинувачують у шахрайському заволодінні двома квартирами вартістю понад 25 млн гривень.

У Києві судитимуть організовану групу на чолі з адвокатом, яку обвинувачують у шахрайському заволодінні елітною нерухомістю вартістю понад 25 млн гривень. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

За даними слідства, адвокат, представляючи інтереси подружжя — власників квартир, отримав копії їхніх документів і використав їх для реалізації злочинної схеми. Йдеться про дві квартири загальною площею понад 320 кв. м у житлових комплексах бізнес-класу на Осокорках та Печерську — на вулицях Трускавецькій і Болсуновській.

Правоохоронці встановили, що обвинувачені підробили довіреності від імені власників і залучили осіб, які видавали себе за них під час нотаріальних дій. У такий спосіб вони отримали можливість розпоряджатися майном.

Надалі нерухомість передали до статутного капіталу підконтрольної фіктивної компанії з подальшим переоформленням права власності.

У межах досудового розслідування на квартири наклали арешт, наразі їх уже повернули законним власникам.

Дії обвинувачених кваліфіковано за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема як шахрайство, підроблення документів, легалізацію майна та створення фіктивних підприємств.

