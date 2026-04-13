Здание бывшего Института банковского дела во Львове вернули государству

Суд вернул государству историческое здание в центре Львова, незаконно переданное под приватизацию.

Суд принял решение о возвращении в государственную собственность исторического здания в центре Львова. Речь идет об объекте культурного наследия — бывшем Институте банковского дела (ранее — гимназии королевы Ядвиги).

Как сообщили в Национальном агентстве по предотвращению коррупции, факт незаконного отчуждения памятника архитектуры был выявлен во время проверки Министерства образования и науки Украины.

По данным НАПК, вопреки требованиям законодательства, запрещающего отчуждение имущества образовательного назначения, должностные лица МОН согласовали приватизацию здания. После этого его безосновательно передали Государственному научному учреждению «Институт модернизации содержания образования».

Материалы проверки передали в Офис Генерального прокурора, который обратился в суд. По результатам рассмотрения дела суд поддержал позицию прокуратуры и постановил вернуть объект в государственную собственность.

Согласно законодательству, имущество государственных и коммунальных учреждений образования не подлежит изъятию, за исключением случаев, установленных законом.

