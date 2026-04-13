Будівлю колишнього Інституту банківської справи у Львові повернули державі

22:36, 13 квітня 2026
Суд повернув державі історичну будівлю в центрі Львова, незаконно передану під приватизацію.
Суд ухвалив рішення про повернення у державну власність історичної будівлі у центрі Львова. Йдеться про об’єкт культурної спадщини — колишній Інститут банківської справи (раніше — гімназія королеви Ядвіги).

Як повідомили у Національному агентстві з питань запобігання корупції, факт незаконного відчуження пам’ятки архітектури було виявлено під час перевірки Міністерства освіти і науки України.

За даними НАЗК, всупереч вимогам законодавства, яке забороняє відчуження майна освітнього призначення, посадові особи МОН погодили приватизацію будівлі. Після цього її безпідставно передали Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти».

Матеріали перевірки передали до Офісу Генерального прокурора, який звернувся до суду. За результатами розгляду справи суд підтримав позицію прокуратури та постановив повернути об’єкт у власність держави.

Згідно із законодавством, майно державних і комунальних закладів освіти не підлягає вилученню, за винятком випадків, встановлених законом.

