Украинцам в Польше изменили правила подачи заявлений на легализацию – только онлайн через MOS

14:13, 13 апреля 2026
В настоящее время действует дедлайн: бумажные заявления будут приниматься только до 26 апреля.
Украинцам в Польше изменили правила подачи заявлений на легализацию – только онлайн через MOS
В Польше меняется порядок подачи заявлений на легализацию пребывания иностранцев. С 27 апреля 2026 года подать документы на получение разрешения на временное или постоянное проживание, а также статуса долгосрочного резидента ЕС можно будет только в электронном формате через новый портал MOS. Об этом сообщило Управление по делам иностранцев.

В ведомстве подчеркивают, что переход на новую систему предусматривает полный отказ от бумажных заявлений после запуска портала.

В то же время иностранцев, у которых срок легального пребывания истекает до 27 апреля 2026 года или в течение примерно двух недель после этой даты, призывают не откладывать подачу документов. В таких случаях рекомендуется подать заявление в бумажной форме до запуска новой системы.

Отмечается, что бумажные документы должны поступить в воеводское управление не позднее 26 апреля 2026 года. При этом дата отправки по почте не учитывается — важна именно дата получения заявления учреждением.

В случае поступления документов после указанного срока они не будут рассматриваться и останутся без рассмотрения.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Кадастр ошибается — владелец не виновен

Верховный Суд подтвердил: кадастр не является первичным источником информации, а лишь отражает данные.

Рабочая группа обговорила финмониторинг, ответственность и «контрольные закупки» в будущем законопроекте о риелторах

На заседании рабочей группы подчеркнули, что мизерные штрафы за работу риелторов без ФЛП стимулируют их уход в тень

Правовая ловушка для АРМА: почему конкурс на поиск управляющего активами группы «ИДС Украина» может оказаться вне закона

Почему АРМА не может провести законный конкурс на управляющего активами «ИДС Украина».

Минразвития обнародовало проект постановления, которое превращает ТТН из бумажной формальности в централизованную государственную ИТ-систему

Новая система е-ТТН сделает невозможной коррупцию на дорогах и регистрацию «фиктивных» поездок благодаря фиксации документов в облаке до момента выезда авто.

Украина не имеет чёткого механизма возмещения вреда за неконституционные акты — как это хотят изменить

Предложения изменений устанавливают срок обращения и общие правила компенсации за вред, причинённый неконституционными решениями.

