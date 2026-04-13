Украинцам в Польше изменили правила подачи заявлений на легализацию – только онлайн через MOS

В настоящее время действует дедлайн: бумажные заявления будут приниматься только до 26 апреля.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Польше меняется порядок подачи заявлений на легализацию пребывания иностранцев. С 27 апреля 2026 года подать документы на получение разрешения на временное или постоянное проживание, а также статуса долгосрочного резидента ЕС можно будет только в электронном формате через новый портал MOS. Об этом сообщило Управление по делам иностранцев.

В ведомстве подчеркивают, что переход на новую систему предусматривает полный отказ от бумажных заявлений после запуска портала.

В то же время иностранцев, у которых срок легального пребывания истекает до 27 апреля 2026 года или в течение примерно двух недель после этой даты, призывают не откладывать подачу документов. В таких случаях рекомендуется подать заявление в бумажной форме до запуска новой системы.

Отмечается, что бумажные документы должны поступить в воеводское управление не позднее 26 апреля 2026 года. При этом дата отправки по почте не учитывается — важна именно дата получения заявления учреждением.

В случае поступления документов после указанного срока они не будут рассматриваться и останутся без рассмотрения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.