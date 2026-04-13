Українцям у Польщі змінили правила подачі заяв на легалізацію — лише онлайн через MOS

Наразі діє дедлайн: паперові заяви прийматимуть лише до 26 квітня.

У Польщі змінюється порядок подання заяв на легалізацію перебування іноземців. Із 27 квітня 2026 року подати документи на отримання дозволу на тимчасове або постійне проживання, а також статусу довготермінового резидента ЄС можна буде лише в електронному форматі через новий портал MOS. Про це повідомило Управління у справах іноземців.

У відомстві наголошують, що перехід на нову систему передбачає повну відмову від паперових заяв після запуску порталу.

Водночас іноземців, у яких термін легального перебування спливає до 27 квітня 2026 року або протягом приблизно двох тижнів після цієї дати, закликають не зволікати з поданням документів. У таких випадках рекомендується подати заяву у паперовій формі до запуску нової системи.

Зазначається, що паперові документи мають надійти до воєводського управління не пізніше 26 квітня 2026 року. При цьому дата відправлення поштою не враховується — важливою є саме дата отримання заяви установою.

У разі надходження документів після зазначеного строку вони не розглядатимуться та залишатимуться без розгляду.

