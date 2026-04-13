  1. В Україні

Українцям у Польщі змінили правила подачі заяв на легалізацію — лише онлайн через MOS

14:13, 13 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Наразі діє дедлайн: паперові заяви прийматимуть лише до 26 квітня.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Польщі змінюється порядок подання заяв на легалізацію перебування іноземців. Із 27 квітня 2026 року подати документи на отримання дозволу на тимчасове або постійне проживання, а також статусу довготермінового резидента ЄС можна буде лише в електронному форматі через новий портал MOS. Про це повідомило Управління у справах іноземців.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У відомстві наголошують, що перехід на нову систему передбачає повну відмову від паперових заяв після запуску порталу.

Водночас іноземців, у яких термін легального перебування спливає до 27 квітня 2026 року або протягом приблизно двох тижнів після цієї дати, закликають не зволікати з поданням документів. У таких випадках рекомендується подати заяву у паперовій формі до запуску нової системи.

Зазначається, що паперові документи мають надійти до воєводського управління не пізніше 26 квітня 2026 року. При цьому дата відправлення поштою не враховується — важливою є саме дата отримання заяви установою.

У разі надходження документів після зазначеного строку вони не розглядатимуться та залишатимуться без розгляду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Польща Україна документи війна

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]