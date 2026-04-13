Кабмин направит 700 млн грн на модернизацию школьных кабинетов в рамках реформы НУШ — Свириденко

Правительство запускает модернизацию школьных кабинетов: утвержден порядок использования 700 млн грн субвенции в рамках реформы НУШ, сообщила Юлия Свириденко.

В рамках реализации реформы Новой украинской школы правительство переходит к более комплексному подходу к обновлению образовательной среды. Вместо точечного дооснащения классов предусмотрена их полная модернизация. Кабинет Министров уже утвердил порядок использования субвенции в объёме 700 млн гривен, направленной на создание современных учебных пространств, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

«Средства направлены на технику, мультимедийное оборудование, мебель для кабинетов биологии, географии, математики, физики, химии и STEM-лабораторий», — сказала Свириденко.

В то же время ремонтные работы должны быть профинансированы за счёт местных бюджетов или при поддержке партнёров.

Решение является частью реализации реформы профильной старшей школы — третьего этапа Новой украинской школы.

Субвенцию смогут получить коммунальные образовательные учреждения, которые соответствуют определённым критериям:

входят в сеть профильной старшей школы в 2027 году или являются специализированными лицеями

осуществляют обучение очно или в смешанном формате

имеют не менее 60 учеников в 8 классах

обеспечивают не менее 10% софинансирования из местного бюджета

Отбор проектов будет осуществляться на конкурсной основе. Условия и начало приёма заявок объявит Министерство образования.

