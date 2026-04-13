Кабмін спрямує 700 млн грн на модернізацію шкільних кабінетів у межах реформи НУШ — Свириденко
У межах реалізації реформи Нової української школи уряд переходить до більш комплексного підходу в оновленні освітнього середовища. Замість окремого дооснащення класів передбачено їх повне модернізування. Кабінет Міністрів вже затвердив порядок використання субвенції обсягом 700 млн гривень, спрямованої на створення сучасних навчальних просторів, повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
«Кошти спрямовані на техніку, мультимедійне обладнання, меблі для кабінетів біології, географії, математики, фізики, хімії та STEM-лабораторій», — сказала Свириденко.
Водночас ремонтні роботи мають бути профінансовані коштом місцевих бюджетів або за підтримки партнерів.
Рішення є частиною реалізації реформи старшої профільної школи — третього етапу Нової української школи.
Субвенцію зможуть отримати комунальні заклади освіти, які відповідають визначеним критеріям:
- входять до мережі профільної старшої школи у 2027 році або є спеціалізованими ліцеями
- проводять навчання очно або у змішаному форматі
- мають не менше 60 учнів у 8 класах
- забезпечують щонайменше 10% співфінансування з місцевого бюджету.
Відбір проєктів здійснюватиметься на конкурсній основі. Умови та початок прийому заявок оголосить Міністерство освіти.
