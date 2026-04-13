Кабмін спрямує 700 млн грн на модернізацію шкільних кабінетів у межах реформи НУШ — Свириденко

Уряд запускає модернізацію шкільних кабінетів: затверджено порядок використання 700 млн грн субвенції в межах реформи НУШ, повідомила Юлія Свириденко.

фото: КМУ

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У межах реалізації реформи Нової української школи уряд переходить до більш комплексного підходу в оновленні освітнього середовища. Замість окремого дооснащення класів передбачено їх повне модернізування. Кабінет Міністрів вже затвердив порядок використання субвенції обсягом 700 млн гривень, спрямованої на створення сучасних навчальних просторів, повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

«Кошти спрямовані на техніку, мультимедійне обладнання, меблі для кабінетів біології, географії, математики, фізики, хімії та STEM-лабораторій», — сказала Свириденко.

Водночас ремонтні роботи мають бути профінансовані коштом місцевих бюджетів або за підтримки партнерів.

Рішення є частиною реалізації реформи старшої профільної школи — третього етапу Нової української школи.

Субвенцію зможуть отримати комунальні заклади освіти, які відповідають визначеним критеріям:

входять до мережі профільної старшої школи у 2027 році або є спеціалізованими ліцеями

проводять навчання очно або у змішаному форматі

мають не менше 60 учнів у 8 класах

забезпечують щонайменше 10% співфінансування з місцевого бюджету.

Відбір проєктів здійснюватиметься на конкурсній основі. Умови та початок прийому заявок оголосить Міністерство освіти.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.