Кабмін спрямує 700 млн грн на модернізацію шкільних кабінетів у межах реформи НУШ — Свириденко

14:31, 13 квітня 2026
Уряд запускає модернізацію шкільних кабінетів: затверджено порядок використання 700 млн грн субвенції в межах реформи НУШ, повідомила Юлія Свириденко.
фото: КМУ
У межах реалізації реформи Нової української школи уряд переходить до більш комплексного підходу в оновленні освітнього середовища. Замість окремого дооснащення класів передбачено їх повне модернізування. Кабінет Міністрів вже затвердив порядок використання субвенції обсягом 700 млн гривень, спрямованої на створення сучасних навчальних просторів, повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

«Кошти спрямовані на техніку, мультимедійне обладнання, меблі для кабінетів біології, географії, математики, фізики, хімії та STEM-лабораторій», — сказала Свириденко.

Водночас ремонтні роботи мають бути профінансовані коштом місцевих бюджетів або за підтримки партнерів.

Рішення є частиною реалізації реформи старшої профільної школи — третього етапу Нової української школи.

Субвенцію зможуть отримати комунальні заклади освіти, які відповідають визначеним критеріям:

  • входять до мережі профільної старшої школи у 2027 році або є спеціалізованими ліцеями
  • проводять навчання очно або у змішаному форматі
  • мають не менше 60 учнів у 8 класах
  • забезпечують щонайменше 10% співфінансування з місцевого бюджету.

Відбір проєктів здійснюватиметься на конкурсній основі. Умови та початок прийому заявок оголосить Міністерство освіти.

Кабінет Міністрів України Міносвіти школа освіта Юлія Свириденко

