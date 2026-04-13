Канада может отменить краткосрочные визы для украинцев

В Канаде рассмотрят вопрос об упрощении визового режима для поездок граждан Украины.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Канаде могут пересмотреть правила въезда для граждан Украины. Либеральная партия страны будет инициировать отмену краткосрочных виз и внедрение упрощенной процедуры поездок для украинцев с биометрическими паспортами.

Соответствующее решение было принято на ежегодном съезде партии, который состоялся 9–11 апреля в Монреале под председательством Премьер-министра Канады Марка Карни.

Как отмечают в Комитете Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, решение носит рекомендательный характер и не означает автоматических изменений в иммиграционной политике Канады. В то же время оно является важным политическим сигналом для федеральных органов, в частности в сфере иммиграции и международных отношений.

«Мы приветствуем такую инициативу. Она свидетельствует о том, что между Украиной и Канадой сложились особенно дружеские отношения и высокая динамика сотрудничества. Это решение будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества между нашими государствами», — сказал председатель Комитета Александр Мережко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.