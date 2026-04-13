Канада может отменить краткосрочные визы для украинцев

17:30, 13 апреля 2026
В Канаде рассмотрят вопрос об упрощении визового режима для поездок граждан Украины.
В Канаде могут пересмотреть правила въезда для граждан Украины. Либеральная партия страны будет инициировать отмену краткосрочных виз и внедрение упрощенной процедуры поездок для украинцев с биометрическими паспортами.

Соответствующее решение было принято на ежегодном съезде партии, который состоялся 9–11 апреля в Монреале под председательством Премьер-министра Канады Марка Карни.

Как отмечают в Комитете Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, решение носит рекомендательный характер и не означает автоматических изменений в иммиграционной политике Канады. В то же время оно является важным политическим сигналом для федеральных органов, в частности в сфере иммиграции и международных отношений.

«Мы приветствуем такую инициативу. Она свидетельствует о том, что между Украиной и Канадой сложились особенно дружеские отношения и высокая динамика сотрудничества. Это решение будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества между нашими государствами», — сказал председатель Комитета Александр Мережко.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Кассационный суд предлагают наделить четкими полномочиями по обеспечению иска

В ЦПК и ГПК предлагают уточнить, что меры обеспечения иска сохраняют действие после отмены решений и направления дела на новое рассмотрение.

В Украине предлагают ежегодно отмечать День Украинской Правовой Традиции

В Верховной Раде зарегистрирован проект Постановления, устанавливающий для юристов новую памятную дату.

Кадастр ошибается — владелец не виновен

Верховный Суд подтвердил: кадастр не является первичным источником информации, а лишь отражает данные.

Рабочая группа обговорила финмониторинг, ответственность и «контрольные закупки» в будущем законопроекте о риелторах

На заседании рабочей группы подчеркнули, что мизерные штрафы за работу риелторов без ФЛП стимулируют их уход в тень

Правовая ловушка для АРМА: почему конкурс на поиск управляющего активами группы «ИДС Украина» может оказаться вне закона

Почему АРМА не может провести законный конкурс на управляющего активами «ИДС Украина».

