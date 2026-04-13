  1. В Україні

Канада може скасувати короткострокові візи для українців

17:30, 13 квітня 2026
У Канаді розглянуть питання щодо спрощення візового режиму для поїздок громадян України.
Канада може скасувати короткострокові візи для українців
У Канаді можуть переглянути правила в’їзду для громадян України. Ліберальна партія країни ініціюватиме скасування короткострокових віз та запровадження спрощеної процедури подорожей для українців із біометричними паспортами.

Відповідну рішення було ухвалене під час щорічного з’їзду партії, який відбувся 9–11 квітня у Монреалі під головуванням Прем’єр-міністра Канади Марка Карні.

Як зазначають у Комітеті Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, рішення має рекомендаційний характер і не означає автоматичних змін до імміграційної політики Канади. Водночас воно є важливим політичним сигналом для федеральних органів, зокрема у сфері імміграції та міжнародних відносин.

«Ми вітаємо таку ініціативу. Вона засвідчує, що між Україною та Канадою склалися особливо дружні відносини та висока динаміка співпраці. Це рішення сприятиме подальшому розвитку конструктивного та взаємовигідного співробітництва між нашими державами», — сказав голова Комітету Олександр Мережко.

віза Україна Канада

