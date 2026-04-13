В Киеве ограничат движение транспорта на Крещатике из-за ремонта дороги – когда
22:18, 13 апреля 2026
Коммунальщики будут фрезеровать и асфальтировать проезжую часть на перекрестке улицы Крещатик с бульваром Тараса Шевченко.
В Киеве в ночь с 14 на 15 апреля частично ограничат движение транспорта на улице Крещатик в Шевченковском районе.
Как отметили в коммунальной корпорации «Киевавтодор», ограничения будут действовать с 22:00 14 апреля до 6:00 15 апреля.
В это время работники будут проводить работы по фрезерованию и асфальтированию проезжей части.
В частности, ремонт продлится на перекрестке улицы Крещатик с бульваром Тараса Шевченко.
