В Киеве ограничат движение транспорта на Крещатике из-за ремонта дороги – когда

Коммунальщики будут фрезеровать и асфальтировать проезжую часть на перекрестке улицы Крещатик с бульваром Тараса Шевченко.

В Киеве в ночь с 14 на 15 апреля частично ограничат движение транспорта на улице Крещатик в Шевченковском районе.

Как отметили в коммунальной корпорации «Киевавтодор», ограничения будут действовать с 22:00 14 апреля до 6:00 15 апреля.

В это время работники будут проводить работы по фрезерованию и асфальтированию проезжей части.

В частности, ремонт продлится на перекрестке улицы Крещатик с бульваром Тараса Шевченко.

